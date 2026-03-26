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料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食130円！炊飯器に入れて放置するだけで完成する超高タンパク鶏むねチャーシューがウマ痩せすぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、過去に376万回再生を記録した大ヒットレシピをさらに簡単かつ美味しく「魔改造」したという、炊飯器で作る鶏むねチャーシューを紹介しています。



今回の調理の最大の魅力は、火加減の失敗がなく洗い物も少ないという点です。動画では、ジップロックに鶏むね肉と調味料をすべて入れ、しっかりと揉み込んだ後に空気を抜いて密閉する様子が収められています。「フォークで穴を開ける」ことで味がより染み込むといった、時短と美味しさを両立させるコツも紹介されました。



その後、沸騰したお湯と一緒にジップロックを炊飯器に入れ、保温モードで約40分放置。完成したチャーシューをカットすると、中までしっとりと火が通っており、しらっちは「パーフェクトです」と仕上がりを絶賛しています。実食シーンでは、「極限の柔らかさ！」と目を丸くし、「これマジ言葉見つかんないな旨すぎて」と箸が止まらない様子を見せました。



高タンパクかつ低脂質で、1食あたり約130円というコストパフォーマンスの高さも魅力の一つです。「サラダチキンは買わなくなっちゃいますね」と語るほど満足度の高い一品。ダイエット中のおかずや作り置きとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏むね肉 1枚

・ほんだし 小さじ1

・醤油 大さじ2

・酒 大さじ2

・みりん 大さじ2

・おろし生姜 小さじ1

・おろしニンニク 小さじ1

・砂糖（パルスイートを使用） 大さじ2

・お湯 適量（ひたひたになる程度）



［作り方］

1. ジップロックなどの密閉袋に鶏むね肉とすべての調味料を入れ、よく揉み込む。より美味しく食べる場合は、フォークで肉に穴を開けておくと味が染み込みやすくなる。

2. 袋の空気をしっかり抜いて密閉する。

3. 炊飯器に2を入れ、沸騰させたお湯を肉が浸かるくらい（ひたひた）まで注ぐ。

4. 炊飯器の蓋を閉め、「保温」ボタンを押して約40分放置する。

5. 40分後、袋からタレだけを別皿に移し、鶏むね肉を取り出して好みの厚さにスライスする。

6. お皿に盛り付け、タレをかけたら完成。動画では大葉、白髪ネギ、ゆで卵を添えている。