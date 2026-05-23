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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「双子だからこその神連携！息ピッタリで焼き続ける美人たこ焼き姉妹」と題した動画を公開しました。動画では、たこ焼き・和菓子の店「四季桜」を切り盛りする双子の姉妹、佳奈さんと紗希さんによる、息の合った見事な調理風景に密着しています。



動画は、朝の仕込み風景からスタートします。大量の卵を丁寧に割り、水と粉を合わせてミキサーで力強く攪拌し、特製の生地を作り上げていきます。続いて、熱したたこ焼き器に油をひき、生地を豪快に流し込むと、大きめにカットされたタコ、たっぷりのネギ、紅生姜、天かすを次々と手際よく散りばめていきます。



一番の見どころは、たこ焼きをひっくり返す工程です。2人が向かい合い、専用のピックを使ってリズミカルにたこ焼きを回転させる姿はまさに「神連携」。絶妙なタイミングで生地を継ぎ足し、外はカリッと、中は美しい球体に仕上げていく職人技に見入ってしまいます。焼き上がったたこ焼きには、マヨネーズやソース、かつお節、そしてネギを山盛りにトッピング。調理の合間に、夏の暑い厨房での作業について「辛いなとかは全く思わないですね」と笑顔で語る場面もあり、仕事への真摯な姿勢が伺えます。



動画後半では、大量の麺と豚肉、キャベツを使った鉄板焼きそばや、タレが香ばしく焦げるイカの姿焼きの調理工程も収められており、鉄板焼きの魅力が詰まっています。プロの手捌きと美味しそうな料理の数々は、見ているだけでお腹が空いてくること間違いなしです。熟練の技と双子ならではのコンビネーションを、ぜひ動画で堪能してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・卵

・水

・たこ焼き粉（小麦粉）

・タコ（ぶつ切り）

・ネギ（小口切り）

・紅生姜

・天かす

・油

・マヨネーズ、ソース、かつお節（トッピング用）



［作り方］

1. 大きなボウルに卵を割り入れ、水と粉を加えてミキサーでダマがなくなるまでしっかりと混ぜ合わせ、生地を作る。

2. 熱したたこ焼き器の穴に油をたっぷりとひく。

3. 生地を型の穴の半分ほどまで流し入れ、タコを入れる。

4. ネギ、紅生姜、天かすを型全体にまんべんなく散らし、さらに上から生地をたっぷりと覆いかぶせるように流し込む。

5. 生地の表面がうっすらと固まってきたら、ピックを使ってはみ出た生地を穴に集めながら、90度ずつ回転させる。

6. 少しずつ生地を継ぎ足しながら、綺麗な球体になり、表面にこんがりとした焼き色がつくまでくるくると回しながら焼く。

7. 焼き上がったたこ焼きを容器に移し、お好みでマヨネーズ、ソース、かつお節、ネギなどをトッピングして完成。



※動画内で分量の言及がないため、映像を基にした調理工程を記載しています。