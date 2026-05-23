特別仕様車「エブリイ Jリミテッド」専用の“純正アクセサリー”登場！

スズキは2026年5月8日に軽商用車「エブリイ」と特別仕様車「Jリミテッド」の一部仕様変更を行い、新たなモデルを発売しました。

今回の変更は大幅改良ともいえる内容になっており、多岐にわたる進化を遂げています。

【画像】これが「エブリイ Jリミテッド」の「ブラックスタイル」です！ 画像を見る（23枚）

まず外観については、フロントフェイスのデザインが刷新されました。商用モデルであるエブリイは、堅牢さをデザインテーマとし、よりタフで力強さを前面に打ち出した存在感のある仕上がりになっています。

また、インテリアは黒を基調とした落ち着きのある雰囲気に一新。運転席まわりには視認性を高めるデジタルスピードメーターが採用され、走行中の情報確認がよりスムーズに行えるようになっています。

さらに、「PC」「JOIN（CVT車）」「JOINターボ」およびJリミテッドには、スマートフォンとの連携機能を備えた9インチの大画面「全方位モニター付メモリーナビゲーション」がメーカーオプションとして設定されました。

これによりナビゲーションの利用だけでなく駐車時の周囲確認もしやすくなり、日常の運転における機能性が高められています。

今回の改良では、先進安全技術の強化も大きなポイントです。最新の衝突被害軽減ブレーキである「デュアルセンサーブレーキサポートII」が全車に搭載されたほか、パーキングセンサー（フロント・リア）も備わり、狭い場所での駐車時にも安心感をもたらします。

さらに「JOINターボ アップグレードパッケージ装着車」とJリミテッドには、高速道路などの長距離移動時にドライバーの操作負担や疲労を軽減してくれる「アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］」と車線逸脱抑制機能も採用されました。

これらの安全性能に加えて、万が一のトラブル時にオペレーターとつながる「スズキコネクト」にも新たに対応しており、ビジネスユースにおける安心感が増しています。

日常の使い勝手を高める快適装備としては、同じくJOINターボ アップグレードパッケージ装着車とJリミテッドに「予約ロック機能」を搭載。スライドドアが完全に閉まりきる前に施錠の予約ができるシステムで、荷物を抱えたままでも素早く移動できるため、日々のちょっとしたストレスを解消してくれます。

今回の仕様変更にあわせて、充実した装備をお得にまとめた特別仕様車Jリミテッドの外観をリフレッシュ。フロントグリルは新たに「SUZUKI」の文字ロゴを採用したデザインへと刷新され、よりタフで力強い顔まわりに生まれ変わっています。

価格（消費税込）は、エブリイが134万3100円から、特別仕様車Jリミテッドが197万8900円からです。

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そして、Jリミテッド向けには、個性を引き立てる外観のアイテムから室内を機能的に彩るアイテムまで、多彩な純正アクセサリーが用意されました。

特に注目したいのが、黒をテーマにした「Jリミテッド ブラックスタイル」です。

傷を防止するカーボン調のドアハンドルエスカッションやリア用のブラックエンブレムに加え、ハイルーフ用のルーフエンドスポイラー、LEDフォグランプセットとメッキ仕様のベゼル、リアマッドフラップといった精悍な印象を与える全6点の外装パーツがコーディネートされています。

さらに単体アイテムとしても、樹脂クロームメッキのドアミラーカバーや愛らしいデコステッカーといった外観パーツのほか、車内を華やかにするウッド調のインパネトレーマットやウインドウスイッチガーニッシュなどを展開。

また、荷室を有効活用するためのネットラックや2段ベッドセット、実用的な防水シートカバーなども用意されており、ビジネスから趣味の車中泊まで、ライフスタイルに合わせた空間に仕上げることができます。