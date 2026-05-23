　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,317銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <6579> ログリー　　　東証Ｇ 　87.1倍 ( 1,568) 　　370　( +36.5 )　
２. <5031> モイ　　　　　東証Ｇ 　57.8倍 ( 3,237) 　　680　( +151.9 )　
３. <6659> メディアＬ　　東証Ｓ 　37.6倍 ( 3,612)　　　66　( +100.0 )　
４. <4370> モビルス　　　東証Ｇ 　32.8倍 ( 　427) 　　317　(　+2.9 )　 人工知能関連
５. <3976> シャノン　　　東証Ｇ 　31.3倍 ( 　282) 　　468　( +20.9 )　
６. <3089> Ｔアルファ　　東証Ｓ 　29.3倍 ( 　966)　　1212　( +19.8 )　 半導体製造装置関連
７. <7093> アディッシュ　東証Ｇ 　22.2倍 ( 　399) 　　504　(　-1.6 )　 サイバーセキュリティ関連
８. <7111> ＩＮＥＳＴ　　東証Ｓ 　15.6倍 ( 　389) 　　580　( +30.3 )　
９. <2467> ＶＬＣセキュ　名証Ｎ 　12.2倍 ( 　975) 　　245　( +44.1 )　 サイバーセキュリティ関連
10. <8836> ＲＩＳＥ　　　東証Ｓ 　12.0倍 ( 　323)　　　26　( -10.3 )　
11. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ 　10.1倍 ( 2,831) 　　219　(　+7.9 )　 人工知能関連
12. <6634> ＪＮグループ　東証Ｓ　　9.0倍 ( 1,083)　　　73　(　 0.0 )　 人工知能関連
13. <2011> ＳＭＤ高配当　東証Ｅ　　8.8倍 ( 　184) 　793.2　(　-1.8 )　
14. <9417> スマバ　　　　東証Ｓ　　8.4倍 ( 　345) 　　333　( +13.3 )　
15. <3753> フライト　　　東証Ｓ　　8.0倍 ( 1,352) 　　221　( +33.9 )　
16. <7036> ＥＭネットＪ　東証Ｇ　　8.0倍 ( 　104) 　　750　(　-0.5 )　
17. <3417> 大木ヘルス　　東証Ｓ　　7.8倍 (　　70)　　1091　( -19.5 )　
18. <7885> タカノ　　　　東証Ｓ　　7.0倍 ( 　812)　　1221　( +16.0 )　 半導体製造装置関連
19. <5952> アマテイ　　　東証Ｓ　　6.8倍 ( 　224) 　　181　(　+0.6 )　 電気自動車関連
20. <8152> ソマール　　　東証Ｓ　　6.5倍 (　　91)　　8230　( +53.0 )　 電気自動車関連
21. <5363> ＴＹＫ　　　　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　810) 　　657　(　+6.3 )　
22. <5644> メタルアート　東証Ｓ　　6.3倍 ( 　202)　　7600　( +17.3 )　
23. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　575) 　　102　(　-7.3 )　
24. <9903> カンセキ　　　東証Ｓ　　6.0倍 ( 　108)　　1164　( +25.4 )　
25. <5891> 魁力屋　　　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　332)　　1578　( +14.8 )　
26. <8247> 大和デ　　　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　487) 　　267　(　+3.1 )　
27. <7214> ＧＭＢ　　　　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　131) 　　947　(　+0.2 )　
28. <4980> デクセリ　　　東証Ｐ　　5.6倍 (23,716)　　4093　(　+6.3 )　 JPX日経400採用
29. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ　　5.6倍 (　　73)　　2564　( +15.2 )　
30. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　5.5倍 (12,432)　　2410　( +58.1 )　 仮想通貨関連
31. <291A> リスキル　　　東証Ｇ　　5.4倍 ( 　146)　　1682　( -26.6 )　
32. <7091> リビングＰＦ　東証Ｇ　　5.4倍 ( 　205)　　1180　( -10.5 )　
33. <9244> デジタリフト　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　134)　　1063　(　+9.5 )　
34. <9552> クオンツ総研　東証Ｐ　　5.1倍 ( 2,491) 　　932　( +51.3 )　 人工知能関連
35. <4736> 日本ラッド　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　145) 　　582　(　+5.6 )　 人工知能関連
36. <3907> シリコンスタ　東証Ｓ　　4.6倍 ( 5,808)　　1270　( +33.4 )　 人工知能関連
37. <7600> 日本ＭＤＭ　　東証Ｐ　　4.6倍 ( 2,214) 　　809　( +28.4 )　
38. <4270> ＢｅｅＸ　　　東証Ｇ　　4.6倍 ( 　142)　　1922　(　+7.7 )　 生成AI関連
39. <5029> サークレイス　東証Ｇ　　4.4倍 ( 　132) 　　770　(　+3.8 )　 人工知能関連
40. <8944> ランビジネス　東証Ｓ　　4.4倍 ( 　708) 　　271　( +13.4 )　
41. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　4.3倍 ( 　748) 　　154　( -18.9 )　 仮想通貨関連
42. <9322> 川西倉　　　　東証Ｓ　　4.2倍 (　　67)　　2188　(　-8.3 )　
43. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ　　4.2倍 ( 　785) 　　130　( -15.6 )　
44. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ　　4.1倍 ( 　243) 　　577　( +35.1 )　 人工知能関連
45. <2972> サンケイＲＥ　東証Ｒ　　4.1倍 ( 　945)　120500　(　-2.7 )　
46. <4320> ＣＥＨＤ　　　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　522)　　1649　( +10.0 )　 人工知能関連
47. <1726> Ｂｒ．ＨＤ　　東証Ｐ　　3.9倍 ( 　192) 　　528　(　+0.4 )　
48. <6094> フリークＨＤ　東証Ｇ　　3.9倍 ( 　235) 　　622　( -14.8 )　
49. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ　　3.8倍 ( 1,450) 　　480　( -15.9 )　 半導体製造装置関連
50. <3858> ユビＡＩ　　　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　309) 　　378　( +10.5 )　 サイバーセキュリティ関連

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