週間ランキング【約定回数 増加率】 (5月22日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,317銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6579> ログリー 東証Ｇ 87.1倍 ( 1,568) 370 ( +36.5 )
２. <5031> モイ 東証Ｇ 57.8倍 ( 3,237) 680 ( +151.9 )
３. <6659> メディアＬ 東証Ｓ 37.6倍 ( 3,612) 66 ( +100.0 )
４. <4370> モビルス 東証Ｇ 32.8倍 ( 427) 317 ( +2.9 ) 人工知能関連
５. <3976> シャノン 東証Ｇ 31.3倍 ( 282) 468 ( +20.9 )
６. <3089> Ｔアルファ 東証Ｓ 29.3倍 ( 966) 1212 ( +19.8 ) 半導体製造装置関連
７. <7093> アディッシュ 東証Ｇ 22.2倍 ( 399) 504 ( -1.6 ) サイバーセキュリティ関連
８. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ 15.6倍 ( 389) 580 ( +30.3 )
９. <2467> ＶＬＣセキュ 名証Ｎ 12.2倍 ( 975) 245 ( +44.1 ) サイバーセキュリティ関連
10. <8836> ＲＩＳＥ 東証Ｓ 12.0倍 ( 323) 26 ( -10.3 )
11. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ 10.1倍 ( 2,831) 219 ( +7.9 ) 人工知能関連
12. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ 9.0倍 ( 1,083) 73 ( 0.0 ) 人工知能関連
13. <2011> ＳＭＤ高配当 東証Ｅ 8.8倍 ( 184) 793.2 ( -1.8 )
14. <9417> スマバ 東証Ｓ 8.4倍 ( 345) 333 ( +13.3 )
15. <3753> フライト 東証Ｓ 8.0倍 ( 1,352) 221 ( +33.9 )
16. <7036> ＥＭネットＪ 東証Ｇ 8.0倍 ( 104) 750 ( -0.5 )
17. <3417> 大木ヘルス 東証Ｓ 7.8倍 ( 70) 1091 ( -19.5 )
18. <7885> タカノ 東証Ｓ 7.0倍 ( 812) 1221 ( +16.0 ) 半導体製造装置関連
19. <5952> アマテイ 東証Ｓ 6.8倍 ( 224) 181 ( +0.6 ) 電気自動車関連
20. <8152> ソマール 東証Ｓ 6.5倍 ( 91) 8230 ( +53.0 ) 電気自動車関連
21. <5363> ＴＹＫ 東証Ｓ 6.4倍 ( 810) 657 ( +6.3 )
22. <5644> メタルアート 東証Ｓ 6.3倍 ( 202) 7600 ( +17.3 )
23. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 6.1倍 ( 575) 102 ( -7.3 )
24. <9903> カンセキ 東証Ｓ 6.0倍 ( 108) 1164 ( +25.4 )
25. <5891> 魁力屋 東証Ｓ 5.8倍 ( 332) 1578 ( +14.8 )
26. <8247> 大和デ 東証Ｓ 5.8倍 ( 487) 267 ( +3.1 )
27. <7214> ＧＭＢ 東証Ｓ 5.7倍 ( 131) 947 ( +0.2 )
28. <4980> デクセリ 東証Ｐ 5.6倍 (23,716) 4093 ( +6.3 ) JPX日経400採用
29. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 5.6倍 ( 73) 2564 ( +15.2 )
30. <3853> アステリア 東証Ｐ 5.5倍 (12,432) 2410 ( +58.1 ) 仮想通貨関連
31. <291A> リスキル 東証Ｇ 5.4倍 ( 146) 1682 ( -26.6 )
32. <7091> リビングＰＦ 東証Ｇ 5.4倍 ( 205) 1180 ( -10.5 )
33. <9244> デジタリフト 東証Ｇ 5.2倍 ( 134) 1063 ( +9.5 )
34. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ 5.1倍 ( 2,491) 932 ( +51.3 ) 人工知能関連
35. <4736> 日本ラッド 東証Ｓ 4.7倍 ( 145) 582 ( +5.6 ) 人工知能関連
36. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 4.6倍 ( 5,808) 1270 ( +33.4 ) 人工知能関連
37. <7600> 日本ＭＤＭ 東証Ｐ 4.6倍 ( 2,214) 809 ( +28.4 )
38. <4270> ＢｅｅＸ 東証Ｇ 4.6倍 ( 142) 1922 ( +7.7 ) 生成AI関連
39. <5029> サークレイス 東証Ｇ 4.4倍 ( 132) 770 ( +3.8 ) 人工知能関連
40. <8944> ランビジネス 東証Ｓ 4.4倍 ( 708) 271 ( +13.4 )
41. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ 4.3倍 ( 748) 154 ( -18.9 ) 仮想通貨関連
42. <9322> 川西倉 東証Ｓ 4.2倍 ( 67) 2188 ( -8.3 )
43. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 4.2倍 ( 785) 130 ( -15.6 )
44. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ 4.1倍 ( 243) 577 ( +35.1 ) 人工知能関連
45. <2972> サンケイＲＥ 東証Ｒ 4.1倍 ( 945) 120500 ( -2.7 )
46. <4320> ＣＥＨＤ 東証Ｓ 4.0倍 ( 522) 1649 ( +10.0 ) 人工知能関連
47. <1726> Ｂｒ．ＨＤ 東証Ｐ 3.9倍 ( 192) 528 ( +0.4 )
48. <6094> フリークＨＤ 東証Ｇ 3.9倍 ( 235) 622 ( -14.8 )
49. <6166> 中村超硬 東証Ｇ 3.8倍 ( 1,450) 480 ( -15.9 ) 半導体製造装置関連
50. <3858> ユビＡＩ 東証Ｓ 3.8倍 ( 309) 378 ( +10.5 ) サイバーセキュリティ関連
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,317銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6579> ログリー 東証Ｇ 87.1倍 ( 1,568) 370 ( +36.5 )
２. <5031> モイ 東証Ｇ 57.8倍 ( 3,237) 680 ( +151.9 )
３. <6659> メディアＬ 東証Ｓ 37.6倍 ( 3,612) 66 ( +100.0 )
４. <4370> モビルス 東証Ｇ 32.8倍 ( 427) 317 ( +2.9 ) 人工知能関連
５. <3976> シャノン 東証Ｇ 31.3倍 ( 282) 468 ( +20.9 )
６. <3089> Ｔアルファ 東証Ｓ 29.3倍 ( 966) 1212 ( +19.8 ) 半導体製造装置関連
７. <7093> アディッシュ 東証Ｇ 22.2倍 ( 399) 504 ( -1.6 ) サイバーセキュリティ関連
８. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ 15.6倍 ( 389) 580 ( +30.3 )
９. <2467> ＶＬＣセキュ 名証Ｎ 12.2倍 ( 975) 245 ( +44.1 ) サイバーセキュリティ関連
10. <8836> ＲＩＳＥ 東証Ｓ 12.0倍 ( 323) 26 ( -10.3 )
11. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ 10.1倍 ( 2,831) 219 ( +7.9 ) 人工知能関連
12. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ 9.0倍 ( 1,083) 73 ( 0.0 ) 人工知能関連
13. <2011> ＳＭＤ高配当 東証Ｅ 8.8倍 ( 184) 793.2 ( -1.8 )
14. <9417> スマバ 東証Ｓ 8.4倍 ( 345) 333 ( +13.3 )
15. <3753> フライト 東証Ｓ 8.0倍 ( 1,352) 221 ( +33.9 )
16. <7036> ＥＭネットＪ 東証Ｇ 8.0倍 ( 104) 750 ( -0.5 )
17. <3417> 大木ヘルス 東証Ｓ 7.8倍 ( 70) 1091 ( -19.5 )
18. <7885> タカノ 東証Ｓ 7.0倍 ( 812) 1221 ( +16.0 ) 半導体製造装置関連
19. <5952> アマテイ 東証Ｓ 6.8倍 ( 224) 181 ( +0.6 ) 電気自動車関連
20. <8152> ソマール 東証Ｓ 6.5倍 ( 91) 8230 ( +53.0 ) 電気自動車関連
21. <5363> ＴＹＫ 東証Ｓ 6.4倍 ( 810) 657 ( +6.3 )
22. <5644> メタルアート 東証Ｓ 6.3倍 ( 202) 7600 ( +17.3 )
23. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 6.1倍 ( 575) 102 ( -7.3 )
24. <9903> カンセキ 東証Ｓ 6.0倍 ( 108) 1164 ( +25.4 )
25. <5891> 魁力屋 東証Ｓ 5.8倍 ( 332) 1578 ( +14.8 )
26. <8247> 大和デ 東証Ｓ 5.8倍 ( 487) 267 ( +3.1 )
27. <7214> ＧＭＢ 東証Ｓ 5.7倍 ( 131) 947 ( +0.2 )
28. <4980> デクセリ 東証Ｐ 5.6倍 (23,716) 4093 ( +6.3 ) JPX日経400採用
29. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ 5.6倍 ( 73) 2564 ( +15.2 )
30. <3853> アステリア 東証Ｐ 5.5倍 (12,432) 2410 ( +58.1 ) 仮想通貨関連
31. <291A> リスキル 東証Ｇ 5.4倍 ( 146) 1682 ( -26.6 )
32. <7091> リビングＰＦ 東証Ｇ 5.4倍 ( 205) 1180 ( -10.5 )
33. <9244> デジタリフト 東証Ｇ 5.2倍 ( 134) 1063 ( +9.5 )
34. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ 5.1倍 ( 2,491) 932 ( +51.3 ) 人工知能関連
35. <4736> 日本ラッド 東証Ｓ 4.7倍 ( 145) 582 ( +5.6 ) 人工知能関連
36. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 4.6倍 ( 5,808) 1270 ( +33.4 ) 人工知能関連
37. <7600> 日本ＭＤＭ 東証Ｐ 4.6倍 ( 2,214) 809 ( +28.4 )
38. <4270> ＢｅｅＸ 東証Ｇ 4.6倍 ( 142) 1922 ( +7.7 ) 生成AI関連
39. <5029> サークレイス 東証Ｇ 4.4倍 ( 132) 770 ( +3.8 ) 人工知能関連
40. <8944> ランビジネス 東証Ｓ 4.4倍 ( 708) 271 ( +13.4 )
41. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ 4.3倍 ( 748) 154 ( -18.9 ) 仮想通貨関連
42. <9322> 川西倉 東証Ｓ 4.2倍 ( 67) 2188 ( -8.3 )
43. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 4.2倍 ( 785) 130 ( -15.6 )
44. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ 4.1倍 ( 243) 577 ( +35.1 ) 人工知能関連
45. <2972> サンケイＲＥ 東証Ｒ 4.1倍 ( 945) 120500 ( -2.7 )
46. <4320> ＣＥＨＤ 東証Ｓ 4.0倍 ( 522) 1649 ( +10.0 ) 人工知能関連
47. <1726> Ｂｒ．ＨＤ 東証Ｐ 3.9倍 ( 192) 528 ( +0.4 )
48. <6094> フリークＨＤ 東証Ｇ 3.9倍 ( 235) 622 ( -14.8 )
49. <6166> 中村超硬 東証Ｇ 3.8倍 ( 1,450) 480 ( -15.9 ) 半導体製造装置関連
50. <3858> ユビＡＩ 東証Ｓ 3.8倍 ( 309) 378 ( +10.5 ) サイバーセキュリティ関連
株探ニュース