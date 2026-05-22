SUPER BEAVERが、本日公開となった『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』の劇中にて、アルバム『人生』に収録される新曲「告白」を使用していることを明らかにした。

本楽曲は、“人と人”を真っ直ぐに歌い続けてきたSUPER BEAVERだからこそ辿り着いたような、20年の歩みとこれからを感じさせる楽曲に仕上がっているという。真っ直ぐな歌詞は20年間バンドを続けてきたSUPER BEAVER自身の人生観や覚悟も滲んでおり、聴く人それぞれの人生にも重なっていくような、深く温かいナンバーになっているとのことだ。

メジャー再契約後第4弾となるニューアルバム『人生』、今後も解禁される収録楽曲にも引き続き注目してほしい。

◾️アルバム『人生』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Jinsei_PKG ○初回生産限定盤A（CD+BD）8,800円（税込）SRCL-13720〜13721

・三方背ボックス

・デジパック仕様

・ALBUM購入者限定チケット申込シリアルナンバー封入

※受付期間： 2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59 ▼収録内容

＜DISC1＞

告白

クライマックス (フジテレビ系2026サッカーテーマソング)

健気 (こくみん共済 coop 「こくみん共済 あっと」CMソング)

燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)

涙の正体 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)

片想い (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)

主人公 (フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)

まなざし (映画『金子差入店』主題歌)

含む全12曲収録 ＜DISC2 / Blu-ray Disc＞

2026.04.01 日本武道館

都会のラクダSP at 日本武道館 〜ラクダフロムトウキョウジャパン〜

1.27

2.青い春

3.主人公

4.正攻法

5.突破口

6.燦然

7.Q&A

8.人として

9.ひとつ

10.美しい日

11.ひたむき

12.東京流星群

13.それでも世界が目を覚ますのなら

14.生きがい

15.アイラヴユー

16.切望

17.ありがとう ○初回生産限定盤B（CD+DVD）8,250円（税込）SRCL-13722〜13723

・三方背ボックス

・デジパック仕様

・ALBUM購入者限定チケット申込シリアルナンバー封入

※受付期間： 2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59

▼収録内容

＜DISC1＞

収録曲共通（全形態）

＜DISC2 / DVD＞

※初回生産限定盤Aと内容共通 ○通常盤（初回仕様）3,630円（税込）SRCL-13724

・ALBUM購入者限定チケット申込シリアルナンバー封入

※受付期間： 2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59

▼収録内容

＜DISC1＞

収録曲共通（全形態） ○ファンクラブ盤（完全生産限定盤 / CD+DVD）8,250円（税込）SRC8-48〜49

・ALBUM購入者限定チケット申込シリアルナンバー封入

※受付期間： 2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59

▼収録内容

＜DISC1＞

収録曲共通（全形態）

＜DISC2 / DVD＞

2025.05.25 代々木第一体育館

“友の会” FCライブ 2025 〜第二回会員総会〜

1.ありがとう

2.ひたむき

3.名前を呼ぶよ

4.美しい日

5.ルール

6.突破口

7.らしさ

8.ひなた

9.満員電車

10.人として

11.シアワセ

12.ハイライト

13.東京流星群

14.証明

15.アイラヴユー

16.切望

17.home ▼対象店舗 / 特典内容

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル

セブンネット ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）・・・ オリジナルスクエア缶バッジ

Sony Music Shop ・・・ オリジナルアンブレラマーカー

SUPER BEAVER応援店 ・・・ オリジナルポストカード

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼配信中「燦然 / 生きがい」

https://SUPERBEAVER.lnk.to/Sanzen_Ikigai

◾️＜SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 〜 ラクダの人生、ゴーゴーゴー 〜＞

▼ホール / 2026年

7月7日(火) 【広島】 広島文化学園HBGホール

7月12日(日) 【山口】 下関市民会館 大ホール

7月14日(火) 【長崎】 ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

8月14日(金) 【福井】 福井フェニックスプラザ

8月16日(日) 【岐阜】 長良川国際会議場

8月28日(金) 【高知】 新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）・オレンジホール

9月3日(木) 【京都】 京都・舞鶴市総合文化会館

9月5日(土) 【鳥取】 とりぎん文化会館 梨花ホール

9月10日(木) 【北海道】 札幌文化芸術劇場hitaru

10月3日(土) 【沖縄】 沖縄コンベンションセンター劇場棟

10月9日(金) 【福島】 いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

10月16日(金) 【静岡】 富士市文化会館ロゼシアター大ホール ▼アリーナ / 2027年

1月16日(土) 【神奈川】 Kアリーナ横浜

1月17日(日) 【神奈川】 Kアリーナ横浜

1月23日(土) 【熊本】 グランメッセ熊本

1月24日(日) 【熊本】 グランメッセ熊本

2月13日(土) 【香川】 あなぶきアリーナ香川

2月14日(日) 【香川】 あなぶきアリーナ香川

2月20日(土) 【和歌山】 和歌山ビッグホエール

2月21日(日) 【和歌山】 和歌山ビッグホエール

3月6日(土) 【新潟】 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

3月7日(日) 【新潟】 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

3月20日(土) 【三重】 三重県営サンアリーナ

3月21日(日) 【三重】 三重県営サンアリーナ ▼チケット販売情報

○アリーナツアーチケット受付

・SUPER BEAVER友の会先行：6/10 12:00〜6/15 23:59

https://sp.super-beaver.com/feature/tour2627

・オフィシャル先行：7/4 13:00〜7/12 23:59）

https://eplus.jp/sb27ss-arena

◾️映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』

2026年5月22日（金）全国公開 ▼イントロダクション

2025年は、渋谷龍太（Vo）は映画俳優デビューを飾るなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで活動の幅を広げてきた。一方で、メジャーからの転落という大きな絶望を乗り越えた先に、“今、最もチケットが取れないバンド”と言わしめるまでに這い上がる中で彼らが見つけた、【あなた1人1人との距離感】を何より大切にする信条が絶大な支持を集めてきたバンドが、“有名になり、遠い存在へと変わってしまったのではないか”との声が聞かれるという…？ 彼らは果たして、「変わったのか、変わらないのか」。向かうところ敵なしに見える充実のアニバーサリーイヤーを、全身全霊で作り上げてきたこの1年、彼らから発せられる言葉の奥で、葛藤し、時に熱い想いをぶつけ向き合ってきたもの全てを、密着カメラが追いかけた。自分たちが見て欲しい、あなたに届けたいものを表現するのではなく、”生きるそのまま等身大”でカメラの前に居続けた4人の本当の今が証明されていく。それはときに、これまで決して観客の前で見せることの無かったSUPER BEAVERの姿であり―― 若き日の貴重な映像も交え、密着ドキュメンタリーとLIVE映像を巧みに織り交ぜながら描かれるのは、ありのままに、そして余すことなく映し出されるSUPER BEAVERと”あなた”の-現在地-だ。 https://youtu.be/guk3nmoLJ3U 公式サイト：https://superbeaver-film.toho-movie.jp

全国公開公式X：@superbeaverfilm

配給：TOHO NEXT

Ⓒ2026 映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY」製作委員会

◾️＜SUPER BEAVER「都会のラクダ DOME TOUR 2026」＞ 2026年8月1日（土）、2日（日）

【大阪】 京セラドーム大阪

OPEN / START 15:00 / 17:00

GREENS：06-6882-1224 [平日12:00〜18:00]

http://www.greens-corp.co.jp 2026年9月22日（火・祝）、23日（水・祝）

【東京】 東京ドーム

OPEN / START 16:00 / 18:00

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com ▼チケット代

指定席 \13,200

車椅子席 \13,200

スタンド後方席 \11,000