なとりが、来週5月29日(金)に配信シングル「ポルターガイスト」をリリースする。

今作はSNS等でデモ発表を行なっていない完全新曲。リリースに際し、なとり本人からのコメントも寄せられている。

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■なとり 本人コメント

まともで生き続けるために、見逃した些細な違和感は、やがて一人でに身体や脳や心の内側を動き始めて、私やあなたのすべてをぶち壊していきます。本当は今、立っていることさえも奇跡なくらい、その現実に向かい合って戦っている、我らへのファイトソングになるような曲です。そうやって、何とか生き続けた先で行進を続けましょう。すべてをかっとばせ。

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なお、なとりは6月12日(金)より初の全国ホールツアー＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞を開催する。東北、北陸など初開催のエリアが多いこともあり、ファンにとっては待望のツアーだ。ツアーファイナルを除く国内公演のチケットは、一般販売がすでに全箇所ソールドアウトしており、公演によっては機材席開放に伴うチケットの追加販売が現在行なわれている。

また、ツアーでは海外公演としてソウル、シンガポール、バンコク、台北の4都市をまわるが、すでにソウルはOlympic Hall公演が2日間ともにソールドアウト、台北もTaipei Music Center公演がソールドアウト、同会場にて追加公演の実施が決定した。

そして、12月5日・6日(土日)に東京ガーデンシアター（有明）で開催となるツアーファイナル公演は明日5月23日(土)10:00より、チケット一般発売がスタートする。

◾️＜なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」＞ 2026年6月12日（金）開場 18:00 / 開演 19:00

2026年6月13日（土）開場 15:00 / 開演 16:00

宮城 東京エレクトロンホール宮城

お問合せ：EDWARD LIVE

022-266-7555(平日11:00〜15:00) 2026年6月27日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月28日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

お問合せ：キョードー東海

052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業) 2026年7月4日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

新潟 新潟県民会館

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月5日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

石川 本多の森北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月11日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月12日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

京都 ロームシアター京都 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年9月22日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月23日（水・祝）開場 16:00 / 開演 17:00

東京 昭和女子大学人見記念講堂

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ 2026年9月26日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

香川 サンポートホール高松 大ホール

お問合せ：DUKE高松

087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2026年9月27日（日）開場 16:30 / 開演 17:30

福岡 福岡市民ホール 大ホール

お問合せ：キョードー西日本

0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00） 2026年10月11日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年10月12日（月・祝）開場 15:00 / 開演 16:00

大阪 グランキューブ大阪 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年10月28日（水）開場 18:00 / 開演 19:00

北海道 カナモトホール

お問合せ：ウエス

https://wess.jp

info@wess.co.jp 2026年10月31日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

広島 広島文化学園HBGホール

お問合せ：キャンディープロモーション

082-249-8334（平日11:00〜17:00） 2026年12月5日（土）開場 17:00 / 開演：18:00

2026年12月6日（日) 開場 15:00 / 開演：16:00

東京 東京ガーデンシアター（有明）

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ▼アジア公演

7月18日（土）

Seoul Olympic Hall

info : LIVET

hello@wanderloch.com 7月25日（土）

Singapore The Theatre at Mediacorp

info : SOZO

website: www.sozo.sg

contact: contact@sozo.sg 7月28日（火）

Bangkok UOB LIVE

info : Avalon Live

https://www.facebook.com/AVALONLIVE 8月8日（土）

Taipei Taipei Music Center

info : 大鴻藝術BIG ART

contact@abigart.com

Mon-Fri 11:00〜18:00

https://www.facebook.com/bigart.tw ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット代金※国内公演のみ

全席指定（一般）8,800円（税込）

全席指定（U-22割）7,800円（税込）

全席指定（小中学生割）4,000円（税込）

※未就学児入場不可

※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。

※小中学生割チケットは、ライブ当日に小中学生のお客様が対象のチケットになります。

（小中学生割チケット対象生年月日：2011年4月2日〜2020年4月1日生まれ） ライブ当日に、顔写真入りで生年月日が確認できる本人確認書類（マイナンバーカード・学生証等）、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は生年月日が確認できる本人確認書類（保険証等）をご持参ください。年齢が確認できる書類をご持参いただけない場合、一般料金との差額を頂戴いたします。 ＜注意事項＞

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

（※No recording or video equipment (including mobile phones) are permitted at the shows.）

※営利目的の転売禁止 詳細：https://natori-official.com/