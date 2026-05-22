【マウント義姉はお下がりNG！】資金繰りに追われ「お金が必要」憔悴の兄＜第14話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第14話 原因判明
【編集部コメント】
なんと、マイコさんの兄・スバルさんは会社の資金繰りにずいぶん苦労しているようです。マイコさんの夫であるソウイチさんにお金を貸してもらえないかと頼んできました。困っているスバルさんに対して「結婚詐欺だ」と怒ったアヤさんと、「力になってあげたい」と考えているマイコさん。妻と妹という立場の違いもあるのかもしれませんが、なんだか対照的ですね……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第14話 原因判明
【編集部コメント】
なんと、マイコさんの兄・スバルさんは会社の資金繰りにずいぶん苦労しているようです。マイコさんの夫であるソウイチさんにお金を貸してもらえないかと頼んできました。困っているスバルさんに対して「結婚詐欺だ」と怒ったアヤさんと、「力になってあげたい」と考えているマイコさん。妻と妹という立場の違いもあるのかもしれませんが、なんだか対照的ですね……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子