¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¿å¤À¤±¤Ç¥«¥Ó¡¦¥Û¥³¥ê·âÂà¡ªÀöÂõµ¡¤Î¶¹¡Á¤¤·ä´ÖÀìÍÑ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤òÅ°Äì¥ì¥Ý
µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÇß±«¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿å¤Þ¤ï¤ê¤Î¥«¥Ó¤ÎÁý¿£¡Ä¡Ä¡£ÀöÂõµ¡¤Î±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¤¹¤¤Þ¤äÊ£»¨¤Ê·Á¤ÎÉôÉÊ¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯±ø¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿±ø¤ì¤ä¥«¥Ó¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤ÇSeria¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Seria¡¿https://www.seria-group.com
¢¨·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ª¼è°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¼¾¤é¤»¤Æ°ìÄêÊý¸þ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Û¥³¥ê¤äÀöºÞ±ø¤ì¡¢¥«¥Ó¤òÍî¤È¤»¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡£Âç¾®¤Î£²ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç110±ß¡£¤·¤«¤âÀö¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤Þ¤¹¡ª
ÀèÃ¼¤¬¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¡Ê¼êÁ°¡Ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢Ä¹¤µÌó5cm¡ßÉýÌó2cm¤Ç¹¤¤ÌÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¾®¤µ¤¤¤Û¤¦¡Ê±ü¡Ë¤ÏÄ¹¤µÌó2.5cm¡ßÉýÌó1.5cm¤Ç¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¤¾ì½ê¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿å¤À¤±¤Ç±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÉÔ¿¥ÉÛ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥´¥à¥Æ¥é¥Ã¥¯¥¹²Ã¹©¤À¤«¤é¡£µÛÃåÎÏ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¡¢·Ú¤¤ÎÏ¤Ç±ø¤ì¤ä¥Û¥³¥ê¤ò¤«¤½Ð¤·¤ÆµÛÃå¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¥Í¥¤¥ëÃæ¤Ç¤âÄ¾ÀÜ»Ø¤Ç±ø¤ì¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¤¹¤à¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ä¥Ö¥é¥·¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¹¤´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢±ø¤ì¤ò¤«¤½Ð¤¹¡ª
¤ï¤¬²È¤Ï½Ä·¿ÀöÂõµ¡¤òËèÆü1¡Á2²ó¡ÊÂ¿¤¤Æü¤ÏÄ«¤ÈÌë¤Ë·×3²ó¡ª¡Ë²ó¤¹¤Û¤É¹ó»È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀìÍÑÀöºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ·î1¤ÎÀöÂõÁåÀö¾ô¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Áå¤ÎÃæ¤Î¹Â¤äÉôÉÊ¤ÎÀÜÂ³ÉôÊ¬¤Ï¡¢»È¤¤¸Å¤·¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ»Å¾å¤²Ëá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Î¤»¤¤¤«ºÇ¶á¤É¤¦¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤ÇÂåÂÇ¡ÖÀöÂõµ¡¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤Î½ÐÈÖ¡ª
¤Þ¤º¤ÏÈæ³ÓÅª¤¤ì¤¤¤á¤Ê¡Ê¤Ï¤º¡ª¤Î¡Ë³°Â¦¤«¤é¡£Éý¹¤ÎÂç¤¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ÈËÜÂÎ¤ÎÈùÌ¯¤Ê¤¹¤¤Þ¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ã¥É¤ÎÇö¤¤ÀèÃ¼¤¬¤¹¤ë¤ê¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬¡Ä¡Ä¶²¤ë¤Ù¤·¡Ê´À¡Ë¡£
ÀöºÞÅêÆþ¸ý¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤ÎÉôÉÊ¤Þ¤ï¤ê¤â¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î¡£
ÀöÂõµ¡Æâ¡ÊÀöÂõÁå¾å¡Ë±ü¤Î¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¡¢·Ú¡¹ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦Î¢Â¦¤â¡¢¿å¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë±ø¤ì¤¬¤Ï¤Í¤Æ¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤·¤ÆËÜ´Ý¡ª¡¡ÁåÆâ¤Î¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÁÝ½ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¹¤¤Þ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤¦¤Ø¤Ã¡Ä¡Ä±ø¤¤¡Ê´À¡Ë
¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î±ø¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤»¤Ð´ÊÃ±¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª
ÀöÂõÁå¤Î»å¤¯¤º¡Ê¤Û¤³¤ê¼è¤ê¡Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¢¤¿¤ê¤â¡¢±ø¤ì¤ä¥«¥Ó¤Î²¹¾²¤Ç¤¹¡Ê´À¡Ë¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢¡ÖÀöÂõµ¡¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¾®¤µ¤Ê·ê¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¥Ø¥Ã¥É¤Î¤Û¤¦¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ê¤éÆþ¤Ã¤¿¡ª¡¡±üÄì¤Î¤µ¤é¤Ë±ü¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤Û¤É¤è¤¯¤·¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ê¡¢±ø¤ì¤ò¤«¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Éý¤Î¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª
¼è¤ê³°¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÉôÉÊ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Û¥³¥ê¤â¡¢·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¥¹¥Ã¤È¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç°ìÁÝ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ÀöºÞÅêÆþ¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÀöºÞ±ø¤ì¤ä¥«¥Ó¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤ÎÎ¢¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥³¥ê¼è¤ê¤Ë»È¤¨¤ë¤½¤¦¡£
°áÎà¤òÀ¶·é¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀöÂõµ¡¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éËÜËöÅ¾ÅÝ¡ª
¡ÖÀöÂõµ¡¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤¿»Å¾å¤²Ëá¤¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤Þ¤ë
¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥àÂç¹¥¤¡ª¡¡100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢Êª¤¬Áý¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡Ë¡£