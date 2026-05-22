☆楽天―ロッテ（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝ウレーニャ、ロッテ＝小島

２０日の西武戦で勝って５位に浮上したロッテは、敵地の楽天戦で小島が先発する。小島は今季、３月２９日の西武戦、４月５日のソフトバンク戦、５月４日のオリックス戦、同１３日の日本ハム戦と４登板０勝４敗とまだ勝ち星がない。開幕から５戦５敗となると、球団では７９年に５戦５敗の八木沢荘六、８６年に５戦５敗の村田兆治、１７年に６戦６敗の石川歩の３人がおり、４人目となってしまう。

また、開幕からの５連敗は球団では２２年の自身に次いで４年ぶり。球団で２度の開幕５連敗となると、荘勝雄（８９、９３年）、伊良部秀輝（９１、９２年）、園川一美（９１、９６年）に次ぎ、４人目となるだけに、なんとか白星をつかんで自身の連敗をストップしたい。

（その他のカード）

☆巨人―阪神（１８：００・東京ドーム）巨人＝井上、阪神＝高橋

☆中日―広島（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、広島＝栗林

☆西武―オリックス（１８：００・ベルーナドーム）西武＝隅田、オリックス＝ジェリー

☆ソフトバンク―日本ハム（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田純、日本ハム＝達

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順