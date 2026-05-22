22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比17.8％減の725億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.3％減の524億円となっている。



個別ではニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> など18銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ７－１０年 <495A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ （除く金融）高配当５０ <566A> 、上場ファンドＪリート <1345> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> など17銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス <376A> が11.01％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.77％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が3.88％高、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> が3.21％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.11％高と大幅な上昇。



日経平均株価が871円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金332億1600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金321億4400万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が49億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が34億6200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が32億7500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が25億1000万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が11億5200万円の売買代金となっている。



株探ニュース