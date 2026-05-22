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きょうは東日本や東北を中心に雨が降りそうです。関東や東北は朝から気温がほとんど上がらず、日中もひんやりと感じられそうです。服装選びにお気をつけください。

【関東や東北は冷たい雨】

西から天気は回復に向かい、九州や四国、中国地方を中心に晴れ間が出るでしょう。

午前中は東日本や東北で雨となり、通勤通学の時間帯は関東を中心に雨脚の強まる所もありそうです。北陸や東海の雨は午前中が中心となりますが、関東や東北は夕方にかけても雨の残る所があるでしょう。沖縄や奄美は断続的に雨が降る見込みです。

【関東や東北は日中も気温上がらず】

日中の気温は西日本を中心に25℃以上の所が多く、高知は30℃まで上がるでしょう。松江は22℃で、北よりの風がひんやりと感じられそうです。関東や東北は朝からあまり上がらず、東京で18℃、仙台で14℃など、3月下旬から4月上旬並みの肌寒さとなるでしょう。北風も冷たく感じられるため、羽織るものがあった方がよさそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。
札幌　:21℃　釧路　:12℃
青森　:18℃　盛岡　:19℃
仙台　:14℃　新潟　:17℃
長野　:21℃　金沢　:22℃
名古屋:26℃　東京　:18℃
大阪　:25℃　岡山　:25℃
広島　:27℃　松江　:22℃
高知　:30℃　福岡　:24℃
鹿児島:29℃　那覇　:27℃

【週末もすっきりしない天気 週明けは暑さ戻る】

あすは晴れ間の出る所もありますが、雲が広がりやすく、日中は四国や中国地方、近畿を中心に雨の降る所があり、夜は東海や関東にも雨雲がかかりそうです。日曜日は北日本を中心に雨が降りやすいでしょう。

週明けは晴れ間の出る所が多く、再び30℃近くまで上がる見込みです。気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけください。