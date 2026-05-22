きょうは東日本や東北を中心に雨が降りそうです。関東や東北は朝から気温がほとんど上がらず、日中もひんやりと感じられそうです。服装選びにお気をつけください。

【関東や東北は冷たい雨】

西から天気は回復に向かい、九州や四国、中国地方を中心に晴れ間が出るでしょう。

午前中は東日本や東北で雨となり、通勤通学の時間帯は関東を中心に雨脚の強まる所もありそうです。北陸や東海の雨は午前中が中心となりますが、関東や東北は夕方にかけても雨の残る所があるでしょう。沖縄や奄美は断続的に雨が降る見込みです。

【関東や東北は日中も気温上がらず】

日中の気温は西日本を中心に25℃以上の所が多く、高知は30℃まで上がるでしょう。松江は22℃で、北よりの風がひんやりと感じられそうです。関東や東北は朝からあまり上がらず、東京で18℃、仙台で14℃など、3月下旬から4月上旬並みの肌寒さとなるでしょう。北風も冷たく感じられるため、羽織るものがあった方がよさそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :21℃ 釧路 :12℃

青森 :18℃ 盛岡 :19℃

仙台 :14℃ 新潟 :17℃

長野 :21℃ 金沢 :22℃

名古屋:26℃ 東京 :18℃

大阪 :25℃ 岡山 :25℃

広島 :27℃ 松江 :22℃

高知 :30℃ 福岡 :24℃

鹿児島:29℃ 那覇 :27℃

【週末もすっきりしない天気 週明けは暑さ戻る】

あすは晴れ間の出る所もありますが、雲が広がりやすく、日中は四国や中国地方、近畿を中心に雨の降る所があり、夜は東海や関東にも雨雲がかかりそうです。日曜日は北日本を中心に雨が降りやすいでしょう。

週明けは晴れ間の出る所が多く、再び30℃近くまで上がる見込みです。気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけください。