20th Centuryが、6月5日よりスタートする＜20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜＞の開催を記念し、毎週異なるテーマのもと、これまでのライブ映像作品の中から選りすぐりのパフォーマンス映像を公開することを発表した。

記念すべき第1週目のテーマは「踊る人」ということで、＜20th Century Live tour 2023 〜僕たち20th Centuryです!〜＞より、「Shelter（Live Tour 2023 ver.）」のライブ映像が公開された。

オリジナルは坂本昌行のソロ楽曲でありながら、3人で披露するパフォーマンスが支持を集めている楽曲だという。3人の円熟味あふれるダンスパフォーマンスに注目してほしい。

今後もツアーへとつながるさまざまなテーマとともに、ライブ映像を順次公開が予定されている。