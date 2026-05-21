20th Century、全国ツアー開催記念としてライブ映像を毎週公開。第1弾は“踊る人”をテーマにした「Shelter」公開も
20th Centuryが、6月5日よりスタートする＜20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜＞の開催を記念し、毎週異なるテーマのもと、これまでのライブ映像作品の中から選りすぐりのパフォーマンス映像を公開することを発表した。
記念すべき第1週目のテーマは「踊る人」ということで、＜20th Century Live tour 2023 〜僕たち20th Centuryです!〜＞より、「Shelter（Live Tour 2023 ver.）」のライブ映像が公開された。
オリジナルは坂本昌行のソロ楽曲でありながら、3人で披露するパフォーマンスが支持を集めている楽曲だという。3人の円熟味あふれるダンスパフォーマンスに注目してほしい。
今後もツアーへとつながるさまざまなテーマとともに、ライブ映像を順次公開が予定されている。
◾️全国ツアー＜20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜＞
2026年
6月5日（金）[福岡] 福岡サンパレス 開演17:30
6月13日（土）[宮城] 仙台サンプラザホール 開演18：00
6月18日（木）[神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演18：00
6月19日（金）[神奈川] カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）開演13：00/17：00
6月27日（土）[東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演18：00
6月28日（日）[東京] LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開演14：00/18：00
6月30日（火）[愛知] Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演18：00
7月2日（木）[兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演18：00
7月3日（金）[兵庫] 神戸国際会館 こくさいホール 開演17：00
7月13日（月）[埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演18：00
7月14日（火）[埼玉] ソニックシティ 大ホール 開演14：00/18：00
7月20日（月・祝）[大阪] オリックス劇場 開演18：00
7月21日（火）[大阪] オリックス劇場 開演14：00/18：00