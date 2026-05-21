Aile The Shota、11都市を巡る全国ツアー＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞ファイナル公演のライブ配信決定
Aile The Shotaが、＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞のファイナル公演をYoutubeにてライブ配信することを発表した。
本ツアーは、2ndアルバム『REAL POP 2』を引っ提げ3月から開催している自身最大規模の全国ツアーで、これまで各地で次々とソールドアウトとなった反響をうけて、今回の配信が決定したという。配信されるのは、5月28日に東京・Zepp Divercity(TOKYO)にて迎える最終公演。今回は、YouTubeがサポートするアーティストのライブパフォーマンスを高品質で提供する「YouTube Music Night」とのコラボーレーションとなっている。
ライブでは、ODORIに加えてスペシャルゲストにRHT.を迎え、フルバンドで行う予定とのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️東京公演概要
日程： 2026年5月28日（木）
時間：開場 18:00 / 開演 19:00
会場：東京・Zepp DiverCity
出演：
Aile The Shota
DJ：HIRORON / Bass：Sota Morimitsu(dawgss) / Keyboard：Hiromu /
Guitar：YUMA HARA / Drums：Takashi Mochizuki
ODORI
Special Guest：RHT.
アルバム&ツアー特設サイト：https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/
◾️2ndアルバム『REAL POP 2』
2026年2月18日（水）発売
購入：https://lnk.to/ats_realpop2
【数量限定盤】CD+Blu-ray（3DISC）
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000（税込）
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典＋フォトブック
＜収録内容＞
-CD-
01.開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)
02.SAKURA (Prod. Taka Perry)
03.ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)
04.ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)
05.向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)
06.レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)
07.月見想 (Prod. 蔦谷好位置)
08.Fantasize (Prod. Alenoise)
09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)
10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)
11.キセキセツ (Prod. Taka Perry)
-Blu-ray DISC 1-
・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300（税込）
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：応募抽選特典付きシリアルコード
＜収録内容＞
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
関連リンク
◆Aile The Shota オフィシャルサイト
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