Aile The Shotaが、＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞のファイナル公演をYoutubeにてライブ配信することを発表した。

本ツアーは、2ndアルバム『REAL POP 2』を引っ提げ3月から開催している自身最大規模の全国ツアーで、これまで各地で次々とソールドアウトとなった反響をうけて、今回の配信が決定したという。配信されるのは、5月28日に東京・Zepp Divercity(TOKYO)にて迎える最終公演。今回は、YouTubeがサポートするアーティストのライブパフォーマンスを高品質で提供する「YouTube Music Night」とのコラボーレーションとなっている。

ライブでは、ODORIに加えてスペシャルゲストにRHT.を迎え、フルバンドで行う予定とのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️東京公演概要

日程： 2026年5月28日（木）

時間：開場 18:00 / 開演 19:00

会場：東京・Zepp DiverCity

出演：

Aile The Shota

DJ：HIRORON / Bass：Sota Morimitsu(dawgss) / Keyboard：Hiromu /

Guitar：YUMA HARA / Drums：Takashi Mochizuki ODORI

Special Guest：RHT. アルバム&ツアー特設サイト：https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/

◾️2ndアルバム『REAL POP 2』

2026年2月18日（水）発売

購入：https://lnk.to/ats_realpop2 【数量限定盤】CD+Blu-ray（3DISC）

・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257

・価格：￥13,000（税込）

・仕様：BOX + デジパック

・特典：直筆サイン入り特典＋フォトブック ＜収録内容＞

-CD-

01.開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)

02.SAKURA (Prod. Taka Perry)

03.ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)

04.ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)

05.向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)

06.レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)

07.月見想 (Prod. 蔦谷好位置)

08.Fantasize (Prod. Alenoise)

09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)

10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)

11.キセキセツ (Prod. Taka Perry) -Blu-ray DISC 1-

・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”

March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER -Blu-ray DISC 2-

・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜 【通常盤】CD Only

・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264

・価格：￥3,300（税込）

・仕様：紙ジャケ

・封入特典：応募抽選特典付きシリアルコード

＜収録内容＞

-CD-

※BMSG-0025と収録内容共通