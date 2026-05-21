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脱・税理士の菅原氏が憤る！「年金課税は屁理屈」徴収と分配を繰り返す制度の二重取りに物申す

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

税制のグレーゾーンや制度の抜け穴を探ることは、誰もが一度は考えることだ。「このやり方はアリか」という素朴な疑問に、脱・税理士の菅原氏が一つひとつ正面から向き合う。どれも教科書には載っていない、リアルな税務の現場から生まれた問いだ。



今回取り上げられた質問の中でも、特に目を引くのが年金と住民税非課税世帯をめぐるやりとりだ。「年金が課税されるラインのギリギリにいる。年金事務所に頼めば、受給額を少し下げてくれないか」という発想は、住民税非課税世帯になれば様々な恩恵を受けられるという制度の実態を踏まえた、確かに筋の通った問いだ。菅原氏はこのアイデアを「いい発想」と率直に評価する一方、結論は明快に「できない」と一蹴する。国がわざわざ非課税世帯を増やすような対応をするはずがない、というのがその理由だ。発想としては鋭いが、制度はそう甘くはないのだ。



同じ動画内で「そもそも年金がなぜ課税対象なのか、憤りを感じる」という視聴者の声が届くと、菅原氏も「私も憤りを感じている」と率直に同調する。国の理屈としては、現役時代に支払った社会保険料が所得控除の対象になっているため、受給時に課税することで整合性を保つという説明になる。しかし菅原氏はこれを「税金がかかる屁理屈」と切り捨てる。老後の生活を支えるための資金からさらに税を課すことの矛盾を、強い言葉で鋭く突くのだ。国民から徴収して分配し、その分配物からまた徴収するという二重構造の不合理さは、制度の本質的な問題として改めて浮かび上がる。当たり前とされてきた仕組みに「おかしくないか」と問い続ける視点は、この動画を貫く一つの軸だ。



動画の後半では、副業収入と確定申告の判断基準、固定資産税の評価が新築時からほぼ変わらないという問題点、フランチャイズのロイヤリティ計算における税込・税抜の解釈の違い、交通事故の損害賠償金と課税の関係、宗教法人の物販事業と非課税区分の境界線、役員報酬の変更タイミングに関するルールなど、多岐にわたる税務の疑問が丁寧に取り上げられている。どの問いに対しても菅原氏は、制度の建前だけでなく、その矛盾や実態にも踏み込んで答えていく。