お笑い芸人やす子（27）が、20日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。実践している消臭方法を明かした。

番組のテーマは「ニオイ○秘対策」。やす子は自衛隊時代を振り返り「半長靴って、密閉されて鉄板が入ったブーツを履くんですけど、1週間ぐらい訓練をすると40キロぐらい歩いたりするんですよ。そのときすごいニオイになるんですけど、みんな周りでは10円玉を入れるとニオイが取れるっていうのでみんな10円玉を入れてます」と語り、スタジオを驚かせた。

ニオイ対策評論家の松林宏治氏によると「ニオイの発生源が菌でありますので、10円玉って銅によって抗菌効果がある。実は効果があります」と解説した。

やす子は「大久保駐屯地のみんな、合ってたよ〜」とテレビ越しに呼びかけた。

明石家さんまは「10円玉何枚ぐらい入れたらいいんですか」と聞くと、松林宏治氏は「実験したときに10円玉の周りに抗菌効果が一番高かった。なので理想を言えば敷き詰める」と語った。

やす子は「そんなのできないできない」とつっこみ、さんまも「すごい訓練になる」と苦笑いした。