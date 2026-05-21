大谷翔平は「限界だった」 異次元の防御率0.73、快投の裏でロバーツ監督が見た偉才の異変「苦しいマウンド。ベストと呼べる球威ではなかった」
いつもよりも冷静に、淡々と投げ続けていた大谷(C)Getty Images
異次元の投球は続く――。現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）が、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。3登板ぶりに投打の“リアル二刀流”で起用された背番号17は、5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点と快投。同地区の宿敵を相手に支配力を発揮した。
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初回の第1打席にプレーボールの一球を右中間スタンドに運び、自ら援護点を挙げた大谷は、その裏のマウンドを三者凡退で立ち上がると、その後も小気味よく投げ進めた。
試合後に米スポーツ専門局『Sports Net LA』のインタビューに応じたデーブ・ロバーツ監督曰く「少し苦しいマウンドだった」。実際、序盤から球数はかさみ、4回と5回にはそれぞれ得点圏に走者を出した。
とりわけ3-0とリードした5回裏は1死満塁と逆転のピンチとなった。しかし、絶体絶命の窮地で迎えたフェルナンド・タティスJr.をわずか1球で併殺打に仕留めた。「ここが限界だった」という指揮官の判断で降板した大谷だが、その表情は気迫に満ちていた。
約1か月ぶりのリアル二刀流で投打に「違い」を生み出した。先攻の初球を放った先頭打者アーチを投手が放ったのはメジャー史上初の快挙でもあった。そんな偉才の歴史的活躍を目の当たりにしたロバーツ監督は、不調でも無失点で切り抜けてしまう“投手・大谷”の凄みを改めて強調した。
「自分で速球の出力をコントロールし、体力をセーブしながら、ここぞという場面で再びギアを上げて力を振り絞っているのが見て取れた。今日は彼のベストと呼べる球威ではなかったが、必要な場面で大きなアウトを取る方法を見出してくれた。苦しいマウンドだったと思う。それでも他の変化球を巧く使いながら、配球のコンビネーションを変えることで、きっちりバッターを打ち取れるのが彼の凄さだ」
決して楽な登板ではなかった。それでも今回の登板で防御率は0.73にまで低下した。さらにWHIP0.84、被打率.163と圧巻の数字が並んでいる。
まさにエース級と言えるスタッツを投手として記録しながら、直近7試合で打率.500、2本塁打、10打点、出塁率.606、長打率.962と打ちまくっているのだから、やはり大谷という男は末恐ろしい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]