M!LKの佐野勇斗さんは5月15日、自身のInstagramを更新。ニューヨークの夜の街でのオフショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐野勇斗さん公式Instagramより）

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M!LKの佐野勇斗さんは5月15日、自身のInstagramを更新。ニューヨークの夜の街でのオフショットを披露しました。

【写真】佐野勇斗、ニューヨークでのオフショット！

「イケメンすぎるしサラスト優勝」

佐野さんは「GUCCI New York」とつづり、6枚の写真を投稿。GUCCI（グッチ）のバッグのデザインが映える上下黒いコーディネートの佐野さんが、ニューヨークの夜の街で撮影した写真を披露しています。

この投稿にコメントでは「はーあかっこいい」「GUCCIほしくなった笑」「イケメンすぎるしサラスト優勝」「茶髪のサラストまじカッコよすぎ」「茶髪にしてからもっとめろくなってるんだが！！」「意味分からんくらいイケメン」「おしゃれすぎる」と称賛の声が寄せられています。

「茶髪オールバックは最高すぎますよ」

4月30日の投稿では、サングラスで前髪を上げ、FENDI（フェンディ）のバッグを持った姿を披露している佐野さん。ファンからは「茶髪オールバックは最高すぎますよ」「サングラスかけてオーバック大好きすぎる」「え？ 好き」「茶髪最強」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)