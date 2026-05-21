「意味分からんくらいイケメン」佐野勇斗、ニューヨークの夜の街でのオフショット！ 「サラスト優勝」
M!LKの佐野勇斗さんは5月15日、自身のInstagramを更新。ニューヨークの夜の街でのオフショットを披露しました。
【写真】佐野勇斗、ニューヨークでのオフショット！
この投稿にコメントでは「はーあかっこいい」「GUCCIほしくなった笑」「イケメンすぎるしサラスト優勝」「茶髪のサラストまじカッコよすぎ」「茶髪にしてからもっとめろくなってるんだが！！」「意味分からんくらいイケメン」「おしゃれすぎる」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐野勇斗、ニューヨークでのオフショット！
「イケメンすぎるしサラスト優勝」佐野さんは「GUCCI New York」とつづり、6枚の写真を投稿。GUCCI（グッチ）のバッグのデザインが映える上下黒いコーディネートの佐野さんが、ニューヨークの夜の街で撮影した写真を披露しています。
この投稿にコメントでは「はーあかっこいい」「GUCCIほしくなった笑」「イケメンすぎるしサラスト優勝」「茶髪のサラストまじカッコよすぎ」「茶髪にしてからもっとめろくなってるんだが！！」「意味分からんくらいイケメン」「おしゃれすぎる」と称賛の声が寄せられています。
「茶髪オールバックは最高すぎますよ」4月30日の投稿では、サングラスで前髪を上げ、FENDI（フェンディ）のバッグを持った姿を披露している佐野さん。ファンからは「茶髪オールバックは最高すぎますよ」「サングラスかけてオーバック大好きすぎる」「え？ 好き」「茶髪最強」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)