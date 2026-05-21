資産、全部売ってみたがレギュラー化！ #１は深田えいみが登場
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今年２月に特別番組として放送したオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』を５月28日（木）夜11時よりレギュラー放送開始することを決定した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCには、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
今回、番組最大の目玉となるのが新システム“ギフティングステージ”。自らの売れる資産を売却してもなお、新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために、大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のプレゼンを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与。単に私物を売るだけでは終わらない、資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間は、今シーズンの見どころとなっている。
そんな新システムも導入されたレギュラー化第１弾の“資産を売る人”には、SNS総フォロワー数1400万人超を誇る元セクシー女優の深田えいみが登場。番組内では、学生時代の壮絶ないじめ、容姿へのコンプレックスから整形費用を稼ぐためにAV業界へ飛び込んだ18歳当時の苦悩を告白。さらに、トップ女優に登り詰めた全盛期に直面した脱税騒動の生々しい裏側まで赤裸々に語る。彼女が今、売れる資産を売り、人生の再スタートをかけて挑みたいと意気込む夢とは一体？新システム“ギフティングステージ”で人生初のピッチに挑む深田の熱意は資産家たちの心を動かし、奇跡の贈与を勝ち取ることができるのか？
また、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す大人気企画「こじうり（誇示売り）」企画も引き続き放送。初回には、アンジャッシュの渡部建が登場。世間を騒がせた騒動で自粛期間中、世間から「妻の収入に頼っている」と後ろ指を指されながらも、「それだけは絶対に頼らない」と自身のプライドをかけていた渡部。そんな渡部が持参したのは、かつて中国の国民的番組で丸パクリされ大爆笑をかっさらったという世界に通用するアンジャッシュの“発明品”である「すれ違いコント台本」。さらに、大谷翔平選手が実際に練習で使用した打球痕付きの超激レアサイン入りバットなどメディア初公開の家宝級グッズを次々と披露。専門家によって弾き出された、驚愕の査定結果とは？
そして５月21日（木）夜11時からは、レギュラー化決定を記念し#０を配信。レギュラー放送を盛り上げるべく、ディレクターが突撃取材に向かった先は、なんとMCの吉村。毎月の車のローンから自身が運用しているNISAの金額まで、現在のお金事情を赤裸々に明かす。そしてディレクターから「資産売りませんか？」と唐突に言われ、悩んだ末に吉村が査定に出すことを決めたのは、かつて千鳥・大悟、渡辺直美、ピース・又吉直樹とバンドを組もうという会話から、なぜかピアノを担当することになり120万円で一括購入したというグランドピアノ型の電子ピアノ。スタジオで査定が行われると、予想外の金額に吉村と小島も思わず興奮。一体、思い出のピアノはいくらになったのか？
誰にでも起こりうる人生の転落と再起を涙と葛藤、そして希望と共に描いていく“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』のレギュラー放送は、５月28日（木）夜11時より「ABEMA」にて放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCには、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
そんな新システムも導入されたレギュラー化第１弾の“資産を売る人”には、SNS総フォロワー数1400万人超を誇る元セクシー女優の深田えいみが登場。番組内では、学生時代の壮絶ないじめ、容姿へのコンプレックスから整形費用を稼ぐためにAV業界へ飛び込んだ18歳当時の苦悩を告白。さらに、トップ女優に登り詰めた全盛期に直面した脱税騒動の生々しい裏側まで赤裸々に語る。彼女が今、売れる資産を売り、人生の再スタートをかけて挑みたいと意気込む夢とは一体？新システム“ギフティングステージ”で人生初のピッチに挑む深田の熱意は資産家たちの心を動かし、奇跡の贈与を勝ち取ることができるのか？
また、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す大人気企画「こじうり（誇示売り）」企画も引き続き放送。初回には、アンジャッシュの渡部建が登場。世間を騒がせた騒動で自粛期間中、世間から「妻の収入に頼っている」と後ろ指を指されながらも、「それだけは絶対に頼らない」と自身のプライドをかけていた渡部。そんな渡部が持参したのは、かつて中国の国民的番組で丸パクリされ大爆笑をかっさらったという世界に通用するアンジャッシュの“発明品”である「すれ違いコント台本」。さらに、大谷翔平選手が実際に練習で使用した打球痕付きの超激レアサイン入りバットなどメディア初公開の家宝級グッズを次々と披露。専門家によって弾き出された、驚愕の査定結果とは？
そして５月21日（木）夜11時からは、レギュラー化決定を記念し#０を配信。レギュラー放送を盛り上げるべく、ディレクターが突撃取材に向かった先は、なんとMCの吉村。毎月の車のローンから自身が運用しているNISAの金額まで、現在のお金事情を赤裸々に明かす。そしてディレクターから「資産売りませんか？」と唐突に言われ、悩んだ末に吉村が査定に出すことを決めたのは、かつて千鳥・大悟、渡辺直美、ピース・又吉直樹とバンドを組もうという会話から、なぜかピアノを担当することになり120万円で一括購入したというグランドピアノ型の電子ピアノ。スタジオで査定が行われると、予想外の金額に吉村と小島も思わず興奮。一体、思い出のピアノはいくらになったのか？
誰にでも起こりうる人生の転落と再起を涙と葛藤、そして希望と共に描いていく“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』のレギュラー放送は、５月28日（木）夜11時より「ABEMA」にて放送開始。
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