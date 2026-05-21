バーベキューで作って欲しい「焼きバナナ」バリエ4選

日中の気温も心地良くなり、バーベキューをする人が増える時期がやってきます。今回は、バーベキューのシメに絶対盛り上がる「焼きバナナレシピ」を4つ紹介します。焼くだけでおいしく仕上がり、盛り上がること間違いなしです。

▼ただ焼くだけ！最強シンプルレシピ

皮ごと網にのせて焦げ目がつくまで放置。材料はバナナ一本だけなのに、中はとろ〜り甘くなって子どもも大人も笑顔になる鉄板デザートです。



▼アルミ包みでじっくり甘みを引き出す

アルミホイルに包んで両面10分焼き、仕上げにシナモンシュガーをふるだけ。トッピングの組み合わせでカフェスイーツ級の仕上がりになりますよ。



▼海外級の甘さが魅力の「バナナボート」

バナナの上皮を使ってボートを演出。蒸し焼きのじんわりした甘さが本場BBQの味わいとして魅力です。



▼網焼き×溶けチョコのやみつき味

皮ごと網で両面焼き、仕上げに切り込みへ板チョコを刺すだけ。余熱でとろけたチョコとあま〜い焼きバナナの組み合わせが病みつきになりますよ。







バナナは持ち運びも楽で傷みにくく、BBQのデザートに持参するのにぴったりの食材です。シンプルな素焼きからチョコのトッピング、本格的な蒸し焼きまで、バリエーションを知っておくと毎回のBBQが盛り上がりますよ。ぜひ今シーズンの定番デザートにしてみてください。（TEXT：青木千奈）