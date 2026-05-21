THE RAMPAGE川村壱馬、活動休止中の胸中吐露「何にも意味を見出せなくなり、正直な話、全てを諦めてしまっていました」
【モデルプレス＝2026/05/21】THE RAMPAGEの川村壱馬が5月21日、自身のInstagramを更新。活動休止中の胸中を明かした。
【写真】活動再開の29歳LDHボーカル、自撮り動画で近影披露
2025年11月17日に公式サイトを通じ、精神面の不調により療養に専念するとして活動休止を発表していた川村。その後、2026年3月31日に段階的に活動を再開することを報告し、同年5月13日開催の「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」大阪公演よりライブに出演した。
今回川村は、自身の近影動画を添えて投稿。ライブ出演再開から1週間が経過したことを報告し「何と言っても早速盛りだくさんの1週間、皆様のおかげで最高に充実した日々を過ごしています 既にLIVEなどでお会いできている方もお会いできていない方も、皆様に感謝の日々です」とファンへの感謝をつづった。
さらに、活動休止中について「何にも意味を見出せなくなり、正直な話、全てを諦めてしまっていましたが、皆様の存在や周りの人たちの大きな大きなサポートのおかげで完全に持ち直すことができました」と率直な胸中を吐露。「一度失った活動理念たちの回収は終わってますので引き続き大切に持ちながら、今一度応援してくれる人たちの存在を自分の活動の原動力として強固なものとして持ち、ここからさらなる進化を遂げていきたいと思います」と今後への決意も記した。
また現在については「本当におかげさまで復帰からフルパワーで楽しくやらせていただいております その瞬間ごとにもちろん妥協はない」と明かす一方で、「ただ、ひとつ。自分的には全然足りない 決めたことは一度たりとも休むことなく準備はしてきたのですが……まだまだいけそうな気がするんですよね」ともコメント。「ということで引き続き鍛えまくっていきます」と、さらなる進化へ向けて意欲を見せている。（modelpress編集部）
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◆川村壱馬、5月13日よりライブ復帰
2025年11月17日に公式サイトを通じ、精神面の不調により療養に専念するとして活動休止を発表していた川村。その後、2026年3月31日に段階的に活動を再開することを報告し、同年5月13日開催の「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」大阪公演よりライブに出演した。
◆川村壱馬、休止中の胸中つづる
さらに、活動休止中について「何にも意味を見出せなくなり、正直な話、全てを諦めてしまっていましたが、皆様の存在や周りの人たちの大きな大きなサポートのおかげで完全に持ち直すことができました」と率直な胸中を吐露。「一度失った活動理念たちの回収は終わってますので引き続き大切に持ちながら、今一度応援してくれる人たちの存在を自分の活動の原動力として強固なものとして持ち、ここからさらなる進化を遂げていきたいと思います」と今後への決意も記した。
また現在については「本当におかげさまで復帰からフルパワーで楽しくやらせていただいております その瞬間ごとにもちろん妥協はない」と明かす一方で、「ただ、ひとつ。自分的には全然足りない 決めたことは一度たりとも休むことなく準備はしてきたのですが……まだまだいけそうな気がするんですよね」ともコメント。「ということで引き続き鍛えまくっていきます」と、さらなる進化へ向けて意欲を見せている。（modelpress編集部）
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