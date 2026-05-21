日本各地巡回のかどや製油キッチンカーが東京到着！新発見連発『ごまたび』イベントレポ

創業168年、老舗のごま専業メーカーで「純正ごま油」が有名な「かどや製油株式会社」が、キッチンカー企画を始動。香川、福岡、広島、大阪、愛知、宮城、北海道、千葉に立ち寄りながら、5/1、2に最終地点・東京に到着しました。

各地点では、おかずだけでなく、副菜やご飯、すべてのメニューに「純正ごま油」を使用したお弁当、「究極の純正ごま油BOX」を販売！

「麻婆豆腐BOX」「から揚げBOX」「豚肉の香味焼きBOX」の3種類がありました。

から揚げは、ごま特有の香りや風味のないごま油「かどやの太白ごま油」で揚げたもので、鶏肉のジューシーなうまみがしっかりしていました！

かどや製油では業界初トクホのごま油を含む、５種類のごま油を製造されています。

どのごま油もごま油100％の純正ピュアオイルなのが特徴です。

かどやの太白ごま油は、ごま特有の香りや風味がないので食材のうまみをぐっと引き立てつつ、ごま由来の有効成分「ゴマリグナン」のおかげで酸化しにくいとのこと。

おいしさと健康を両立させたいかたにぴったりな商品です。

さらに、5/1、2のイベントではキユーピー株式会社とコラボの小松菜とごま油のマヨ卵スープも発売。キユーピーマヨネーズを混ぜた卵は、ふわふわとやさしい口当たりでした。

ごま油をいれたご飯は粒が立ってつややかで、冷めてもおいしくいただける効果も。ナムルや炒め物以外にも、スープやごはんなどにごま油を使うことで料理の幅が広がることを実感しました！

ごま油の詳しい情報が載っているかどやのHPはこちら。ぜひチェックしてみてください！