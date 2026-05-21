²¼Ìî¹É¤Ë¤è¤ëµå¾ì¥°¥ë¥á¥ì¥Ý¤â¡ª¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡ß¥À¥¤¥ä¤ÎA ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¸ø³«
³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¥¹¥®²ÖÊ´¤Î»þ´ü¤¬²á¤®¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤â¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢²¼Ìî¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï²ÖÊ´¾É¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Æü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ¶á¤Îµ¤¸õ¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é½ë¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é´¨¤¯¤Ê¤ë¤·¡Ä¡Ä¤¤Ã¤Èº£Ç¯¤Î²Æ¤â½ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡ª¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢Ç®¤¤²Æ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡ª¡ª
¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢4·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¥á¥·¤Ï¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
(¢¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯°ú¤À¤Ã¤¿¤«¤·¤é¡Ä¡Ä(¡±¢¦¡±;))
ËÜÆü¤Î¸½¾ì¥á¥·
¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡ß¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶-Second Season-¡Ù¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È
º£²ó¤Î¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡ß¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶-Second Season-¡Ù¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
ÂôÂ¼±É½ãÌò¤Î°©ºäÎÉÂÀ¤¯¤ó¡¢¹ßÃ« ¶ÇÌò¤ÎÅç粼¿®Ä¹¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÀî¾å·û»ËÌò¤Î¥Ü¥¯¤Î3¿Í¤Ç¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤äµåÃÄ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤¤¤ä¡Á¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä
¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤â¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤â¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤ÏÁ°²ó¤«¤é6¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¡£
¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤Á°¤À¤Ã¤¿¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ó¥È¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª
²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¸å¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¡¢¼èºà¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ð¥º¡¼¥«¥¿¥¤¥à¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¡¼¥É¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¥á¥·¡Ä¡Ä
¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ª¡ª
¤Þ¤º¤Ï¤«¤ë¤¯¤ª²Û»ÒÎà¤È¡Ä¡Ä
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¾Æ¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤¸¤Ä¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥ÜÁ°Æü¤ËÍ§Ã£¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú²°¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
Ì£¤Ï¤¢¤ó¤³¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¤Î2¼ïÎà¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÃÏ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¡¢Ãæ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥³¥³¤ËµíÆý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤½¤¦¡Á(;T¢¦T)
Â³¤¤¤Æ¡¢¤ª¿©»ö¤Ø¤È»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¤ä¤Ï¤êµå¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤ä¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ªÊÛÅö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤½¤ì¤¾¤ìÁª¼ê¤Î¿§¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÛÅö¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¥Û¥ó¥È¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¡Ø»â»Ò¤«¤é¡Ù¡ª¡ª
¡ÖµåÃÄ¤Î¤«¤éÍÈ¤²¡×¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¤â¡ÖµåÃÄ¤«¤éÍÈ¤²¡×¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡Á¡ª¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥³¥Á¥é¤Î¤«¤éÍÈ¤²¡Ä¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÇö¤´¤í¤â¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡À(¡æ¢¦¡å)¡¿
º£²ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Êµå¾ì¥á¥·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ª¼ò¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Ê¡Á¡ª
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»î¹ç¡ª¡ª
¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¤Ã(T¢¦T)
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¤È¤¤Ë°©ºä¤¯¤ó¤¬¡¢
¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×
Åª¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤«¤é¡¢
¡Ö¤â¤·Éé¤±¤¿¤é¥ª¥ì¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Í¡Ä¡Ä¡©¡×
¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤½¤ó¤ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¤Ï¸½ºß¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¤Û¤«¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¡¢Àä»¿ÊüÁ÷Ãæ¡ª¡ª¡¡³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
3Ç¯À¸¤Ç¤â¤¢¤ëÀî¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¤µ¤Æ¡¢¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï6·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡£Íè·î¤Î¡Ò¸½¾ì¥á¥·¡Ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó
¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù
¢£ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥°¥ë¥á
²¼Ìî ¹É¡Ê¤·¤â¤Î¡¦¤Ò¤í¡Ë
4·î21Æü ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º½êÂ°¡£
2001Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ÍâÇ¯¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¡¼¥¼¥Õ¥©¥ó¡×¤Ç¼çÌò¤Î¿ÀÌ¾°½¿Í¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×è¸ÈûÌò¡¢¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¥·¥ê¡¼¥º¡×¥³¥Ë¡¼¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼Ìò¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×²æºÊÁ±°ïÌò¡¢¡ÖONE PIECE¡×¸÷·î¥â¥â¤Î½õÌò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á°Ê³°¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£