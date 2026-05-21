LE SSERAFIM新曲「BOOMPALA」MVティザー2に、HUH YUNJINの石像が登場

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LE SSERAFIMが、新曲「BOOMPALA」2つ目のMVティザー映像を公開した。

■新曲「BOOMPALA」のポイントとなるパフォーマンスも公開

ティザー映像には、先立って公開された巨大な黄金の像に続き、瞑想するHUH YUNJINを模した石像が登場する。さらに、数多くのスピーカーに囲まれたKAZUHAや、机の上でくるくる回るKIM CHAEWON、巨大な黄金の像を見て驚くHONG EUNCHAEなど、ユーモア溢れる独特なシーンが次々と繰り広げられる。

最後には、「BOOMPALA」が地球を越えて宇宙まで広がる演出が展開され、世界中の人々が一緒に楽しめる楽曲を表現している。予測不可能な展開と感覚的な映像美が、MV本編への期待感を高めている。

また、今回公開されたティザー映像には、新曲「BOOMPALA」のポイントとなるパフォーマンスが追加で公開された。「BOOMPALA」は、世界中で人気を博したラテンポップ「マカレナ」をサンプリングした楽曲。LE SSERAFIMは、音楽だけでなく、ダンスでも「マカレナ」の要素を取り入れた。両腕を連続して交差させる動作は、楽曲に自然に馴染んで親しみやすさを感じさせるだけでなく、誰もが簡単に真似できるような直感的な振り付けとなっている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp