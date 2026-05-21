島津亜矢が、デビュー40周年を記念したニューシングル「一日一生(いちじついっしょう)」を6月17日にリリースすることを発表した。

今作は、島津の恩師である作詞家・星野哲郎の事務所の協力のもと、これまでに発表されている著書や詩集、個人的な手紙など、故人の人柄に触れる貴重な資料の提供を受け、その題材をもとに楽曲制作が進められた。

表題曲「一日一生」は、島津亜矢がデビュー15周年を迎えた当時に寄せられた寄稿文「泣きに来なくなった亜矢」より、着想を得て誕生。 “一日一日を大切に生きろ”という深い愛情が込められた一曲になっているとのこと。作詞は久仁京介、作曲を原 譲二が手掛けた。

ジャケット写真

カップリング曲「浜辺にて」は、朗読詩集「いろはにそらしど」に掲載された同名の詩から生まれた作品。海をこよなく愛した星野哲郎の想いが綴られた楽曲に仕上がったという。

さらに3曲目には、島津亜矢の代名詞ともいえるセリフ入り長編作品「名作歌謡劇場」より、舞踊や大衆演劇で高い人気を誇る『菊池寛原作「藤十郎の恋」より お梶』を収録している。新たにボーカルを吹き込み直し、島津の表現力が堪能できる内容に。

なお島津亜矢は、6月11日に開催の＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026＞に出演する。2027年1月には、13日に大阪・フェスティバルホール、23日に熊本・熊本城ホール、31日に東京・国際フォーラムホールAにて、40周年リサイタルを開催する。

◾️コンサート情報

島津亜矢デビュー40周年を迎え、リサイタル特別公演：大阪・熊本・東京の3会場にて開催決定

2027年1月13日（水）大阪・フェスティバルホール

開場17:00 開演18:00 2027年1月23日（土）熊本城ホール

開場13:15 開演14:00 2027年1月31日（日）東京国際フォーラム ホールA

開場13:30 開演14:30 チケット代：全席指定11,000円（税込）

※チケット一般発売に関しましては後日発表させていただきます。 お問い合わせ：島津亜矢後援会事務局03-5674-3698（平日11:00〜16:00）

※他公演はホームページをご確認ください。