メガバンク株、還元競争の局面へ　3社の分かれ目は増配と自社株買い

メガバンク株の見方が、決算発表後に改めて問われている。

【こちらも】2026年後半の日本株、金利急騰とキオクシアから読む投資戦略

三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの3社は、2026年3月期決算でいずれも高水準の利益を確保した。国内では金利のある世界が定着しつつある中、銀行株には引き続き利ざや改善への期待がある。

もっとも、3社とも好決算であるからこそ、今後の株価の分かれ目は利益成長だけでなく、増配や自社株買いを含む株主還元の見え方に移りつつある。

■三菱UFJGの決算

三菱UFJFGは、利益規模の大きさが際立つ。2026年3月期の純利益は前期比30.3%増の2兆4,272億円となり、2027年3月期も2兆7,000億円を見込む。

年間配当予想も前期の86円から96円へ増配する方針で、1,000億円を上限とする自社株買いも決議した。

3メガ銀の中でも利益規模では頭1つ抜けており、三菱UFJ株価を見るうえでは、金利上昇局面での利益拡大と還元継続が焦点になりそうだ。

■三井住友FGの決算

三井住友FGは、利益成長に加えて株主還元のインパクトが大きい。2026年3月期の純利益は前期比34.4%増の1兆5,829億円となり、2027年3月期は1兆7,000億円を目指す。

あわせて1,800億円を上限とする自社株買いと、1対2の株式分割も発表した。株式分割は個人投資家にとって投資単位の引き下げにつながるため、三井住友FG株価を見るうえでは、業績成長に加えて個人投資家層の広がりも注目材料になりそうだ。

■みずほFGの決算

みずほFGは、還元方針の分かりやすさが評価軸になる。2026年3月期の純利益は前年度比3,631億円増の1兆2,486億円となり、2027年3月期は1兆3,000億円を予想する。

決算短信では、株主還元について「累進的な1株あたりの増配」に加え、機動的な自己株式取得を実施する方針を示している。

みずほ株価を見るうえでは、利益成長と安定的な株主還元をどこまで継続できるかが焦点になりそうだ。

■投資家目線での注目ポイントは？

投資家目線では、決算後のメガバンク株を見るうえで3つの点を確認したい。

1つは、国内金利上昇が利ざや改善につながり、利益見通しをさらに押し上げるか。2つ目は、増配や自社株買いが株価の下支えになるか。3つ目は、利益成長と株主還元のバランスをどこまで維持できるかである。

3メガ銀はいずれも好決算だが、株価の評価は一様ではない。今後は、利益規模で先行する三菱UFJ、還元インパクトの大きい三井住友FG、還元方針が明確なみずほFGという違いが、メガバンク株の明暗を分けるポイントになりそうだ。