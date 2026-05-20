２０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４２．４１ポイント（０．５５％）安の２５６５５．４４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３４．９７ポイント（０．４０％）安の８６０４．９９ポイントと反落した。売買代金は１４０７億１８８０万香港ドルとなっている（１９日前場は１４５１億８５８０万香港ドル）。

米長期金利の上昇が嫌気される流れ。１９日の米債券市場では、原油相場の高止まりを背景に長期金利の指標となる米１０年債利回りが大幅上昇し（債券価格は急反落）、一時は約１年４カ月ぶりの高水準を付けた。年内の米利上げ観測も高まっている。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も警戒された。中東情勢も不透明。トランプ米大統領は１９日、数日以内にイランへの攻撃を再開すると警告している。トランプ氏は前日、１９日に予定した攻撃を中止すると発表したばかりだった。

中国の金融緩和に対する期待も後退。中国で朝方公表された実質的な政策金利となる５月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り１２カ月連続で据え置かれた。市場関係者の間では、短期的な政策金利、預金準備率の引き下げを実施する可能性は低いとの見方が広がっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、宅配サービス中国大手の中通快逓（２０５７／ＨＫ）が６．４％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が５．４％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が４．５％安と下げが目立った。

セクター別では、自動車が安い。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．４％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．１％、賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が２．２％、小米集団（１８１０／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。

産金セクターも急落。招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．１％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．０％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．７％安、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．３％安で前場取引を終えた。

エアラインやツアー会社など旅行関連もさえない。中国国際航空（７５３／ＨＫ）が２．８％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．６％安、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が２．２％安、携程集団（９９６１／ＨＫ）が２．６％安、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が１．２％安で引けた。

半面、半導体セクターは高い。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１４．３％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が８．７％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が８．６％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が４．７％ずつ上昇した。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４５％安の４１５０．９８ポイントで取引を終了した。公益が安い。自動車、不動産、消費、空運、金融、インフラ建設なども売られた。半面、半導体は高い。海運、エネルギーも買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）