渡辺貞夫、2年ぶりとなる新作スタジオアルバム『BUT BEAUTIFUL』本日発売
渡辺貞夫が、2026年に93歳を迎えた音楽活動75周年となるアニバーサリーイヤーに、2年ぶりとなる新作アルバム『BUT BEAUTIFUL』を本日発売した。
本作は、2024年発表された前作アルバム『PEACE』に続くスタジオレコーディング作だ。フランク・シナトラらが歌唱したジミー・ヴァン・ヒューゼン作曲の表題曲「BUT BEAUTIFUL」にはじまり、コール・ポーター作曲による「EVERYTIME WE SAY GOODBYE」、ロバート・グラハム作曲による「YOU BETTER GO NOW」から、もちろん渡辺自身の楽曲「REMEMBRANCE」、「SIMPATICO」まで、バラード曲を中心に全11曲収録となる。
『PEACE』に参加したミュージシャンと同様に、フュージョン・バンド＝イエロー・ジャケッツのキーボーディストであるラッセル・フェランテ（p）、モンク・コンペティションで優勝し、パット・メセニー、ウィントン・マルサリスやホセ・ジェイムスらとの共演を経たベン・ウィリアムス（B）、日本人レギュラー・カルテットのドラマーとして渡辺が全幅の信頼を寄せる竹村一哲（Dr）を迎えレコーディングされた。また、CDジャケットは渡辺自身により撮影された写真が使用されている。
なお、2025年リリースしたライブレコーディングアルバム『HOPE FOR TOMORROW』は、現在国内最大級の国際音楽祭MUSIC AWARDS JAPAN 2026“最優秀ジャズアルバム賞”にノミネート中だ。
◾️アルバム『BUT BEAUTIFUL』
2026年5月20日（水）リリース
購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICJ-61798.html
配信：https://jvcmusic.lnk.to/BUTBEAUTIFUL
商品番号：VICJ-61798
曲数／形態：11曲収録／CD1枚組
価格：\3,520（税込）
▼収録曲
01.BUT BEAUTIFUL
02.EVERYTIME WE SAY GOODBYE
03.I’LL BE AROUND
04.REMEMBRANCE
05.SIMPATICO
06.MAIS UM ADEUS
07.FIREFLY
08.PAGLIACCI
09.YOU BETTER GO NOW
10.TILL WE MEET AGAIN
11.POR TODA A MINHA VIDA (For All My Life)
Produced by Sadao Watanabe
Recording Date : Dec 2025
渡辺貞夫 (as)
ラッセル・フェランテ (p)
ベン・ウィリアムス (b)
竹村一哲 (ds)
◾️ライブ情報
＜Sadao Watanabe Quartet 2026 〜INTO TOMORROW〜＞
2026
6/3(水) 東京 たましんRISURUホール 大ホール
6/5(金) 東京 第一生命ホール
6/6(土) 神奈川 鎌倉芸術館 小ホール
6/8(月) 大阪 Billboard Live OSAKA
6/9(火) 大阪 Billboard Live OSAKA
8/8(土) 長野 軽井沢大賀ホール
8/9(日) 埼玉 あげお富士住建ホール 大ホール
8/11(火) 静岡 沼津市民文化センター 大ホール
8/23(日) 千葉 東金文化会館 大ホール
8/26(水) 北海道 旭川市公会堂
8/27(木) 北海道 札幌市教育文化会館 大ホール
8/29(土) 北海道 NiCC芸術文化ホール（北見芸術文化ホール）音楽ホール
9/22(火) 山口 ドリームシップ 海のホール（下関市生涯学習プラザ）
9/23(水) 広島 三原市芸術文化センター ポポロ
9/26(土) 静岡 磐田市民文化会館 かたりあ
10/23(金) 三重 鳥羽国際ホテル「海城」
10/24(土) 三重 鳥羽国際ホテル「海城」
＜Sadao Watanabe Orchestra＞
2026/5/24(日) 東京 SGCホール有明
＜Sadao Watanabe Group 2026＞
2026/5/30(土) 東京 日比谷音楽祭2026
＜Sadao Watanabe 〜BRAZILIAN LOUNGE〜＞
2026
7/4(土) 埼玉 サンシティホール
7/5(日) 神奈川 相模原市民会館 ホール
7/7（火）東京 Blue Note Tokyo
7/8（水）東京 Blue Note Tokyo
7/11(土) 長野 八ヶ岳高原音楽堂
7/12(日) 長野 八ヶ岳高原音楽堂
関連リンク
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