DEEN、映像商品『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live & clips-』特典絵柄公開＆応援上映会の開催決定
DEENが、6月24日にリリースする映像商品『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live & clips-』の各種特典絵柄を公開した。
今作は、2026年1月にリリースされたアルバム『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』を携え、全国8都市を巡った全国ツアー＜DEEN LIVE JOY-Break27 〜ROCK IN CITY〜＞のライブ映像と、アルバム『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』10曲のフルサイズクリップを収録している。
また6月25日に、今作の発売を記念した応援上映会＆トークショーの開催も発表された。なお、今回は声出しOKの上映会だという。上映当日、劇場にて対象商品を購入すると、トーク終了後にアーティスト本人たちから劇場限定特製プレゼントがもらえる特典会も開催されるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️上映会概要
日時：2026年6月25日（木）18:30開映 ※１回限りの上映です。
会場：ユナイテッド・シネマ豊洲
チケット代：4,000円（税込）全席指定
▼発売方法
※チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。
【抽選エントリー受付】2026年5月15日（金）12:00〜2026年6月16日（火）11:00
【当選発表・チケット引換開始】2026年6月16日（火）夜〜
購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/deen-mt/ ※PC・モバイル共通
＜チケットお申込みのご注意＞
・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。
※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。
※後払い powered by atoneについては：https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp
＜チケットに関するお問い合わせ＞ https://t.pia.jp/help/
「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。
◾️映像商品『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live & clips-』
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://erj.lnk.to/hgPtEg
〈初回生産限定盤〉ESXL-411／11,000円（税込）
Blu-ray＋特典CD2枚、Photo Book付スペシャルパッケージ仕様
〈通常盤〉ESBL-2688／8,800円（税込）
DVD2枚、Booklet付
▼収録内容
＜LIVE：DEEN LIVE JOY-Break27 〜ROCK IN CITY〜 2026.02.06 KT Zepp Yokohama＞
MARIONETTE
フレンズ
Memories
君さえいれば
ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)
このまま君だけを奪い去りたい
悲しみにさよなら
夢であるように
いつか僕の腕の中で
青空
思いきり 笑って
ENDLESS RAIN
BE MY BABY
GLORIA
瞳そらさないで
STRONG SOUL
千回恋心！
星空のディスタンス
ひとりじゃない
翼を広げて
LOVERS CONCERTO 〜上海ロックスターEpisode2〜
DEAR FRIENDS
Happy Smile
＜Music Clips from 「ROCK IN CITY」＞
MARIONETTE
フレンズ
GLORIA
悲しみにさよなら
ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)
BE MY BABY
星空のディスタンス
ENDLESS RAIN
青空
DEAR FRIENDS
▼対象店舗 / 特典内容
DEEN応援店 ・・・ オリジナルホログラムステッカー
Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート5枚組
楽天ブックス ・・・ クリアポーチ
セブンネットショッピング ・・・ コンビニエコバッグ
Sony Music Shop ・・・ アナザージャケット
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間が掛かる場合がございます。
※応援店対象店舗は後日公開となります。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
関連リンク
◆DEEN オフィシャルサイト
◆DEEN オフィシャルYouTubeチャンネル