◾️映像商品『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live & clips-』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/hgPtEg

初回生産限定盤

〈初回生産限定盤〉ESXL-411／11,000円（税込）

Blu-ray＋特典CD2枚、Photo Book付スペシャルパッケージ仕様

〈通常盤〉ESBL-2688／8,800円（税込）

DVD2枚、Booklet付

▼収録内容

＜LIVE：DEEN LIVE JOY-Break27 〜ROCK IN CITY〜 2026.02.06 KT Zepp Yokohama＞

MARIONETTE

フレンズ

Memories

君さえいれば

ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)

このまま君だけを奪い去りたい

悲しみにさよなら

夢であるように

いつか僕の腕の中で

青空

思いきり 笑って

ENDLESS RAIN

BE MY BABY

GLORIA

瞳そらさないで

STRONG SOUL

千回恋心！

星空のディスタンス

ひとりじゃない

翼を広げて

LOVERS CONCERTO 〜上海ロックスターEpisode2〜

DEAR FRIENDS

Happy Smile

＜Music Clips from 「ROCK IN CITY」＞

MARIONETTE

フレンズ

GLORIA

悲しみにさよなら

ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)

BE MY BABY

星空のディスタンス

ENDLESS RAIN

青空

DEAR FRIENDS

▼対象店舗 / 特典内容

DEEN応援店 ・・・ オリジナルホログラムステッカー

Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート5枚組

楽天ブックス ・・・ クリアポーチ

セブンネットショッピング ・・・ コンビニエコバッグ

Sony Music Shop ・・・ アナザージャケット

DEEN応援店

Amazon.co.jp

楽天ブックス

セブンネットショッピング

Sony Music Shop

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

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※応援店対象店舗は後日公開となります。

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