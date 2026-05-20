工藤静香が、2026年6月24日にリリースする通算19枚目のオリジナルアルバム『Dynamic』完全受注生産限定盤に封入される特典「トラベルポーチ」「マルチポーチ」、および「オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆キーホルダー」の画像を解禁した。

今作は、工藤静香が「ロック」をコンセプトイメージに掲げ、音楽業界のトップクリエイターたちと感性をぶつけ合いながら完成させた、エネルギーに満ちあふれた作品だという。

本日公開された初回盤限定グッズの「トラベルポーチ」と「マルチポーチ」は、アルバムの持つ力強く洗練されたロックの世界観を踏襲しつつ、日常や旅先での機能性を徹底的に追求し、こだわりが細部まで息づくアイテムに。同時に公開された特典の「オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆キーホルダー」も象徴的なデザインに仕上がっているとのことだ。

そして、同タイミングで通常版の特典の「オリジナルアクリルスタンド(Type-A)」の画像も解禁された。

トラベルポーチ

マルチポーチ

オリジナルアクリルスタンド(Type-A)

オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆キーホルダー

また、アルバムに収録される楽曲の曲順の決定もこのタイミングで解禁された。工藤静香最新アルバム『Dynamic』完全受注生産限定盤は予約の受注期間があるため、早めの予約をおすすめしたい。

◾️『Dynamic』完全受注生産限定盤（CD＋特典）

2026年6月24日（水）リリース

SCCA-00178 14,300円（税込）

予約ページ：https://ps.ponycanyon.co.jp/shizuka-kudo/dynamic/ ▼完全受注生産限定盤特典

1.トラベルポーチ（幅300mm×高さ280mm×奥行110mm）

2.マルチポーチ（幅150mm×高さ140mm×奥行65mm）

3.オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆アクリルキーホルダー

4.スペシャルフォトブック

5.豪華特殊パッケージ仕様 トラベルポーチ マルチポーチ オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆キーホルダー ▼収録楽曲 ※全10曲

01.「supercar」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛

02.「FLYER」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti-

03.「Tequila」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ

04.「今だけ」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈

05.「()つける？」（※読み：かっこつける) 作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis

06.「warrior」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁

07.「Dodge」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基

08.「Dynamic」 作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart / JJean / Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart

09.「魔法のスパイス」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎

10.「凛」 作詞・作曲：柳沢亮太(SUPER BEAVER) 編曲：宮崎諒-amazuti-

◾️『Dynamic』通常版（CD only）

2026年6月24日（水）リリース PCCA-06509 3,300円（税込）

通常版特典：オリジナルアクリルスタンド（Type-A）

※特典はなくなり次第終了となります オリジナルアクリルスタンド(Type-A) ▼収録楽曲 ※全10曲

01.「supercar」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛

02.「FLYER」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti-

03.「Tequila」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ

04.「今だけ」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈

05.「()つける？」（※読み：かっこつける) 作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis

06.「warrior」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁

07.「Dodge」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基

08.「Dynamic」 作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart / JJean / Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart

09.「魔法のスパイス」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎

10.「凛」 作詞・作曲：柳沢亮太(SUPER BEAVER) 編曲：宮崎諒-amazuti-

◾️＜Shizuka Kudo Live Tour 2026＞

2026年

6月28日(日)16:00開場/17:00開演

静岡・富士市文化会館ロゼシアター大ホール 7月4日(土)16:00開場/17:00開演

大阪・枚方市総合文化芸術センター 関西医大ホール 7月11日(土)16:00開場/17:00開演

愛知・刈谷市総合文化センター アイリス 7月18日(土)16:00開場/17:00開演

広島・呉信用金庫ホール 7月20日(月・祝)16:00開場/17:00開演

高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)オレンジホール 7月25日(土)16:00開場/17:00開演

宮城・東京エレクトロンホール宮城 8月2日(日)16:00開場/17:00開演

長野・上田市サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター)大ホール 8月9日(日)16:00開場/17:00開演

大分・iichikoグランシアタ 8月11日(火・祝)16:00開場/17:00開演

山口・KDDI維新ホール 8月15日(土)16:00開場/17:00開演

北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール 大ホール 8月22日(土)16:00開場/17:00開演

鳥取・エースパック未来中心(鳥取県立倉吉未来中心) 8月29日(土)16:00開場/17:00開演

岩手・奥州市文化会館 Zホール 9月5日(土)16:00開場/17:00開演

東京・NHKホール ▼チケット料金

[静岡・大阪・愛知・広島・高知・宮城・長野・大分・山口・北海道・鳥取・岩手公演] 全席指定 8,500円（税込）

[東京公演] 全席指定 9,500円（税込） ▼公演に関する注意事項

※未就学児入場不可

※営利目的の転売禁止、転売チケット入場不可、オークションなどへの出品禁止

※開場・開演時間は諸事情により変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください

※お申込み・ご来場前に公式サイト等で最新の注意事項を必ずご確認ください。ご協力いただけない場合、ご入場いただけない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

※その他注意事項は受付画面でご確認ください。