「セットネックのソリッドボディーは作らないのですか？」と聞かれることがあるのですが、ボルトオンタイプに比べると手間とリスクが増えるので、時間があるときに作ろうと思っていました。そして作ってみました！（笑）

マホガニーボディーにマホガニーネック、ローズ指板というマテリアルで、フラットトップ。小ぶりなヘッド部はG社のメロディーメーカーみたいなことを一度やってみたかったので、元々のネック材の幅そのままで作りました。

またオリジナルのボディー形状で作るなら指板も遊んでみたいと思いオリジナルのポジションマークにしてみました。

今回の一番の拘りは塗装です。手塗りなんです。以前から温めていたものですが、アーリーアメリカンの素朴な感じの塗装と色使いをイメージ。映画などでよく見る古き良きアメリカの柔らかい色使いの木造の家屋やカバードポーチ、家具ですね。それにキャラメルズ的デザインをプラス。

18世紀から19世紀初頭は開拓時代で石油由来の物がなかった時代、天然由来の顔料に身近にあったミルクから抽出した成分で塗料を作ったと言われています。環境に優しいやつですね。原油の供給が不安定な昨今、タイミムリーというか・・・当時の塗料に近いミルク塗料を取り寄せました。手塗りなのでムラやザラザラがあって手作り感満載です。でも逆に手塗りする事でより温かみが増しました。

50年代のビザールギターを彷彿とさせるデザインで、ビグスビーB5タイプのビブラートユニットに若干太めのネックグリップ。

ピックアップは群馬県の「ブルース工房ピックアップ」さんの手巻きで仕上げられたP90のTYPE3。これが素晴らしい。クリーントーンでも粒たちが良く、歪ませると粘るようなきらびやかなドライブサウンド。ボディーマテリアルと相まってそのジャキジャキ感がたまらなく良いです。

弾いて使い込んでゆく毎に、ラッカー塗装とはまた違う良い感じの経年変化を楽しんで欲しいと思います。