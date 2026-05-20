Caramel’s Guitar Kitchen第17弾は、アーリーアメリカン風手塗り塗装のセットネックモデル
プロト新作リリースを24ヶ月連続で発表し続けている福岡発国産エレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchenから、第17弾ギターとして、天然由来の塗料でアーリーアメリカン風の手塗りを追求した『CGK_PT17_ Early Milk Paint_Fig（アーリー・ミルク・ペイント・フィグ）』が発表された。
ビザール的なレトロなデザインに現代の実用性を兼ね備えたCaramel’s Guitar Kitchenだが、この第17弾『Early Milk Paint_Fig』は、セミアコタイプ”SicilyBlack”をそのままスケールダウンしてソリッドにしたデザインとなっている。SicilyBlack同様セットネックとなっているが、天然由来（ミルク塗料）を使用しての手塗り塗装によって、古き良きアーリーアメリカンの家具のような質感でレトロなハンドメイド感が溢れている。
ピックアップには群馬県高崎市発の『ブルース工房ピックアップ』製（https://x.com/brucegtworks）のP90がマウントされており、アルニコVのロッドマグネット（直流抵抗値Neck7.2kΩ/Bridge8.0kΩ）によって各弦のバランスが良く単音それぞれの高音が明確に押し出され、芯があり明瞭なサウンドが飛び出してくるという。
クラフトマン片田
「セットネックのソリッドボディーは作らないのですか？」と聞かれることがあるのですが、ボルトオンタイプに比べると手間とリスクが増えるので、時間があるときに作ろうと思っていました。そして作ってみました！（笑）
マホガニーボディーにマホガニーネック、ローズ指板というマテリアルで、フラットトップ。小ぶりなヘッド部はG社のメロディーメーカーみたいなことを一度やってみたかったので、元々のネック材の幅そのままで作りました。
またオリジナルのボディー形状で作るなら指板も遊んでみたいと思いオリジナルのポジションマークにしてみました。
今回の一番の拘りは塗装です。手塗りなんです。以前から温めていたものですが、アーリーアメリカンの素朴な感じの塗装と色使いをイメージ。映画などでよく見る古き良きアメリカの柔らかい色使いの木造の家屋やカバードポーチ、家具ですね。それにキャラメルズ的デザインをプラス。
18世紀から19世紀初頭は開拓時代で石油由来の物がなかった時代、天然由来の顔料に身近にあったミルクから抽出した成分で塗料を作ったと言われています。環境に優しいやつですね。原油の供給が不安定な昨今、タイミムリーというか・・・当時の塗料に近いミルク塗料を取り寄せました。手塗りなのでムラやザラザラがあって手作り感満載です。でも逆に手塗りする事でより温かみが増しました。
50年代のビザールギターを彷彿とさせるデザインで、ビグスビーB5タイプのビブラートユニットに若干太めのネックグリップ。
ピックアップは群馬県の「ブルース工房ピックアップ」さんの手巻きで仕上げられたP90のTYPE3。これが素晴らしい。クリーントーンでも粒たちが良く、歪ませると粘るようなきらびやかなドライブサウンド。ボディーマテリアルと相まってそのジャキジャキ感がたまらなく良いです。
弾いて使い込んでゆく毎に、ラッカー塗装とはまた違う良い感じの経年変化を楽しんで欲しいと思います。
これまでのプロト同様。今後も毎月20日に新作がインスタやXやHPにて発表され、そのままCGKオンラインショップまたは楽器店にて販売される。一本のみの貴重なモデルとなるが、製作段階で試行錯誤するプロトタイプなので普段より低価格で放出される。好評なモデルは後々ラインナップに加えられ商品化される可能性も秘めている。
なお、今回コラボされた『ブルース工房ピックアップ』とCGKは、8月23日（日）吉祥寺にて行われる「新しい国産メーカー」を集めたイベント＜PLAY CATCH -village-＞にも参加が決定している。全国から約15メーカーが集まり、隣接するライブハウスではアーティストのLIVEも楽しめるというスタートアップのイベントだ（https://playcatchvillage.net）。
photo by Takayuki Sasaki
CGK_PT17_ Early Milk Paint_Fig
参考価格：320,000円（税別）/ 352,000円（税込）のところ
販売価格：245,000円（税別）/269,500円（税込）※ロゴ入りソフトケース付き
発売日：2026年5月20日 正午〜
販売サイト： CGKオフィシャルオンラインショップ https://caramelsguitarkitche.stores.jp/
・Body：Mahogany
・Body Finish：MILK PAINT
・Neck Material：Mahogany
・Fingerboard：Rosewood 300R
・Frets：22
・Fret Size：MediumHigh
・Scale Length：628mm
・Nut：TUSQ Nut
・Pickups（Front）：P90TYPE3 by ブルース工房ピックアップ
・Pickups（Bridge）： P90TYPE3 by ブルース工房ピックアップ
・Switching：3-position Toggle switch
・Controls：MasterVolume×1（CTS）
・Controls：MasterTone×1（CTS）
・Jack：Switch Craft
・Bridge：GE103B
・TailPiece： B5 type
・Peg：GOTOH マグナムロック（SD90-MG）
・Pin：GOTOH Ep-B3
＜PLAY CATCH -village-＞
2026年8月23日（日）
＠東京・吉祥寺RinkyDinkStudio / WARP
東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目30−10
時間：11：00〜18：30
・TIGET https://tiget.net/events/473117
・イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4513750001-P0030001
一般発売：2026/4/25（土）正午〜
一般：1500円（+1Drink700円）
学生（高校生/大学生/専門生）：1100円（+1Drink700円）※当日学生証の提示
親子チケット：2000円（大人のみ+1Drink700円）※お子様が高校生/大学生/専門生の場合のみ
※中学生以下無料（当日学生証or身分証提示）
※当日券は全ての価格に+300円
※ドリンク代（700円）は会場受付にてお支払いください
出展メーカー：Ibuki Guitars（滋賀）/caramels guitar kitchen（福岡）/962 woodworks（滋賀）/ Curious InstrumentS（神奈川）/ Gombo bass guitars（大阪）/Shikagawa Guitars & nou Wood Guitars（北海道）/GTI（東京）/ Sera Sound Products（長野）/ Euphoreal（奈良）/ブルース工房ピックアップ（群馬）/tsundrum_chan（神奈川）/ CASIO TONEBOOK & DIMENSION SHIFTER（東京）…and more！
出演アーティスト：ナツメユウキ×なおk×Takuma Sato/革命メロイック/チセツナガラ/Lisa13+Min /Dennis Lwabu …and more！
主催：PLAY CATCH 実行委員会
協賛：TONEBOOK
協力：ギターマガジン
[問]0422-22-3516（吉祥寺RinkyDinkStudio / WARP）
【Official CGK ONLINE SHOP】https://caramelsguitarkitche.stores.jp/
【Official CGK HP】https://caramelsguitarkitchen.net/
Instgram：https://www.instagram.com/cgk_guitar/
X：https://x.com/CgkGuitar