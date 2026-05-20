レクサス初の「BEV＋3列シートSUV」登場

レクサスは2026年5月7日に新型モデルとなる「TZ」を世界初公開しました。

2026年冬ごろに日本での発売を予定するレクサス初のBEV（バッテリーEV：電気自動車）3列シートSUVです。

【画像】これがレクサスの“3列・6人乗り”SUV「新型TZ」です！ 画像で見る（30枚以上）

TZは、ライフスタイルやライフステージへのあらゆる可能性の広がりをイメージし、“DISCOVER LIMITLESS”というテーマを具現化するモデル。

すべての乗員が笑顔になれる上質な移動空間「Driving Lounge」をコンセプトに、快適に過ごせる空間と、レクサスらしい走りを高次元で融合した新型BEV3列シートSUVモデルだといいます。

ボディサイズは全長5100mm×全幅1990mm×全高1705mm、ホイールベース3050mmとなっており、前後にモーターを備えたAWD（四輪駆動）の駆動方式を採用。前後とも167kW・268.6Nmの出力を持つモーターを搭載し、システム最高出力は300kWを誇ります。

0-100km／h加速は5.4秒という俊足ぶりを持ちながらも、95.82kWhの駆動用バッテリーで620km（WLTCモード）の航続距離を誇るとされています。

エクステリアデザインはシンプルさに先鋭さを融合し、レクサスらしい独自性と存在感を追求したものとなっており、スピンドルボディや幾何学グラフィックで機能美を表現しつつ、高い空力性能を実現。

レクサスブランドの高級SUVモデルですが、「RZ」や「RX」のようなクーペスタイルではなく、本格四輪駆動車の「GX」や「LX」にも通じるラギット感も併せ持つスタイルとなっているのが特徴です。

インテリアはロングホイールベースを活かして3列シートを備えつつ、全席がくつろげるキャビンスペースを確保し、BEVならではの静粛性の高さと高剛性ボディを組み合わせ、静かで快適な室内空間を実現。

さらに2列目、3列目のシートを“最も安定した空間”とする「リアコンフォートモード」を採用。このモードは車両の動きそのものを統合制御することで、快適性の再定義を行っているとアナウンスされています。

また助手席とセカンドシートにはオットマンを設定しながらも薄型化も実現し、サードシートとセカンドシートを倒すことでフラットかつ広大なラゲッジスペースにすることも可能としています。

そしてオーナメント加飾に四国の竹材を用いた「Forged bamboo」を採用するほか、リサイクルアルミなどのサステナブルな素材を採用し、製造工程においても環境負荷を最小限に抑える工夫を取り入れた循環型のクルマ作りを行っている点も見逃せない特徴といえるでしょう。

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なおレクサスTZは、BEV専用のプラットフォームではなく、多様な電動車の提供を可能にする「マルチパスウェイプラットフォーム」が用いられているとされています。

今後、BEV以外のパワートレインを搭載するモデルが追加される可能性もあるかもしれません。