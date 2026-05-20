高級車を選ばない理由とは? 給料への考え方は“さんまさんの教え”で…東野幸治が告白「お金をあまり見ない」
お笑い芸人の東野幸治が、9日に放送されたフジテレビのバラエティ番組『指原千夏』(毎週土曜24:45〜 ※関東地区ほか)にゲスト出演し、給料に対する自身のスタンスを明かした。
東野幸治
○「いい車乗りたいとかはなくなった」
番組内で若槻千夏から、「東野さんって自分の給料知ってるんですか?」と聞かれると、「うっすら知ってるくらい」と返答。「さんまさんの教えやって勝手に言ってるけど、お金をあまり見ないようにしている」と語った。
その理由として、「『この番組なんぼ、あの番組なんぼ』って感じで力加減を抜けへん方が、俺は気持ちいいから。まったく知らん方がいいっていう感じ」と仕事への考え方を説明した。
また、給料は妻が管理しているそうで、「あんまり、いい車乗りたいとかはなくなった」とコメント。「ちょっと安い車で、局向かってる方がテンション上がるのよね。『頑張るぞ』って気持ちになって。ええ車でテレビ局に行くのあんまり好きじゃない。自分的に」と語っていた。
【編集部MEMO】
東野幸治は、1967年8月8日生まれ、兵庫県出身。吉本興業所属。鋭いツッコミと安定感ある進行力で長年第一線を走り続けている人気MC。現在もバラエティ番組を中心に活躍しており、『行列のできる相談所』『ワイドナショー』など数々の人気番組で司会を務めてきた。
東野幸治
○「いい車乗りたいとかはなくなった」
番組内で若槻千夏から、「東野さんって自分の給料知ってるんですか?」と聞かれると、「うっすら知ってるくらい」と返答。「さんまさんの教えやって勝手に言ってるけど、お金をあまり見ないようにしている」と語った。
また、給料は妻が管理しているそうで、「あんまり、いい車乗りたいとかはなくなった」とコメント。「ちょっと安い車で、局向かってる方がテンション上がるのよね。『頑張るぞ』って気持ちになって。ええ車でテレビ局に行くのあんまり好きじゃない。自分的に」と語っていた。
【編集部MEMO】
東野幸治は、1967年8月8日生まれ、兵庫県出身。吉本興業所属。鋭いツッコミと安定感ある進行力で長年第一線を走り続けている人気MC。現在もバラエティ番組を中心に活躍しており、『行列のできる相談所』『ワイドナショー』など数々の人気番組で司会を務めてきた。