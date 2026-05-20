元V6で歌手の三宅健（46）が19日深夜放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。お笑いタレント・やす子（26）との“関係”について語った。

今回は前週に引き続き、質問や指示が書いてあるジェンガを崩さずに抜いて上に積めれば、書いてある質問を相手に答えさせることができるという「電電ジェンガ」のゲームを行った。

MCのあのちゃんからの「仲の良い芸能人は？」という質問に、三宅は「芸能の人には、もしかしたらいないかもしれない。一般人の方が多い」と、友人と呼べる存在は「極少」であると告白した。

芸能界に友達と呼べる人物に心当たりがないと語る三宅に対し、あのちゃんが「やす子さんは?」と、公式YouTubeチャンネルでアシスタントを務めるやす子の名前を挙げた。

しかし、三宅は「やす子ちゃんは友達じゃない」と即答。続けて「やす子ちゃんは共演者」ときっぱり。この回答に猫のササキ（粗品）が「えぇ…落ち込みますよ。やす子」と指摘した。

すると、三宅は「えぇ!?なんで?向こうも友達だと思ってないんじゃないかな」と、やす子もビジネスパートナーだと思っていると推測した。