戸田恵梨香、16歳での上京を後押ししてくれた亡き父 礼儀や挨拶を厳しく教えられた幼少期
俳優の戸田恵梨香が、22日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
戸田恵梨香 ＝テレビ朝日提供
戸田が『徹子の部屋』に初登場。デビュー作のNHK連続テレビ小説『オードリー』では大竹しのぶの少女時代を演じ、それから約20年後、NHK『スカーレット』でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと話す。
亡き父は少林寺拳法の師範で、礼儀や挨拶を厳しく教えられたという戸田。16歳での上京を後押しした父の言葉や、帰省時に実感した家族の愛情など、自身のルーツを振り返る。
現在は自然の中で過ごしたり、日々の習慣を通じて心を整える日常を大切にしているそうで、自宅ではハーブを育て、料理にいそしんでいるという。最新作で激動の人生を演じた経験から得た生活への感謝と、今後の抱負を語る。
戸田恵梨香 ＝テレビ朝日提供
戸田が『徹子の部屋』に初登場。デビュー作のNHK連続テレビ小説『オードリー』では大竹しのぶの少女時代を演じ、それから約20年後、NHK『スカーレット』でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと話す。
亡き父は少林寺拳法の師範で、礼儀や挨拶を厳しく教えられたという戸田。16歳での上京を後押しした父の言葉や、帰省時に実感した家族の愛情など、自身のルーツを振り返る。
現在は自然の中で過ごしたり、日々の習慣を通じて心を整える日常を大切にしているそうで、自宅ではハーブを育て、料理にいそしんでいるという。最新作で激動の人生を演じた経験から得た生活への感謝と、今後の抱負を語る。