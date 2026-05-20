＜MV Chart Forcus＞

毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。5月8日～5月14日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。

（関連：【映像】全力のトンチキ応援ソング！ 超特急「ガチ夢中！」MV）

1位：VACHSS「Replace to be」MV2位：超特急「ガチ夢中！」MV3位：BE:FIRST「Rondo」Dance Practice4位：aespa「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」MV5位：かりゆし58「アンマー」THE FIRST TAKE6位：Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」from『テレビ×ミセス』7位：Ado「春に舞う」『今日、好きになりました。』ver.8位：Azari「Scapegoat (feat. ロス)」MV9位：ふみの「よくあるはなし」MV10位：優里 × 朝倉未来「世界が終わりました」acoustic ver.

今回取り上げるのは、超特急のシングル「ガチ夢中！」。彼らにとって23枚目のシングルとなる本作は、5月12日付の「オリコンデイリー シングルランキング」（オリコン調べ／※2）で1位を獲得し、CD売上でも自身初のハーフミリオンを達成した記念すべき楽曲だ。「“ガチで夢中になって”何かに取り組む人の背中を全力で押す」というコンセプトの通り、全編にわたって熱いエールがほとばしる応援ソングとなっている。すでにTikTokなどのSNSでもダンスチャレンジ動画が盛んに投稿されているほか、各種ストリーミングチャートのランキングも席巻するほどの人気ぶりだ。2011年の結成から15年、メインダンサー＆バックボーカルという特徴的なスタイルとエンターテインメント性あふれるパフォーマンスで支持を拡げてきた超特急。公開から3日で100万回再生を突破したというこのMVも、彼らの勢いがそのまま感じられるハイテンションな作品となっている。

そんな本作は、冒頭のシーンからユニークだ。応援団風の衣装にメンバーカラーのたすきをかけた面々が、ミニサイズで登場。〈押忍〉を連呼しながらの正拳突きや、オタ芸をオマージュした激しい振り付けのダンスを怒涛のように繰り出し、視聴者を一気に曲の世界へ引き込んでいく。続くパートでは漫画家や学生、スポーツマンなどに扮したメンバーを、ミニ超特急がそばで応援しながら見守るというメタなやり取りが展開。フレーズごとに目まぐるしく変わる曲調に合わせてメンバーが登場するシチュエーションが変化したり、アニメやCGを取り入れたりと、キャッチーな映像でサビ前を盛り上げる。サビは、“GACHI”と“夢中”の文字が躍るカラフルなセットにステージを移して全員でパフォーマンス。s**t kingzのkazukiと、アバンギャルディのプロデュースを行うakaneの共作にて制作されたダンスは、「過去イチ激しい」と評されるのも納得の出来栄え。全身を使ったダイナミックな動きが連続するなか、気迫のこもった表情を崩さないメンバーにパフォーマーとしての気概を感じる。

間奏を挟むと、映像はよりカオスに加速する。応援団らしいセリフで男気を見せたかと思えば、ハートポーズで可愛らしさをアピールしたり。謎のロボットが登場する宇宙を舞台にした昭和レトロなアニメパートや、ミニ超特急とリアル超特急による対峙、少女漫画チックな掛け合いも盛り込み、いちいちツッコんでいる暇もないほどの情報量で観る者を圧倒する。大サビでは再び激しいパフォーマンスを展開。衣装は変わっても、勢いと熱量は変わらず、むしろ一体感が一層増したようにも見える。最後は冒頭の〈押忍〉を連呼するエールで締めくくり。やり切った後に倒れ込む姿がなんともリアルだ。

楽曲自体が“超特急流トンチキ応援ソング”と銘打っただけあり、MVの映像もシュールかつギミック盛りだくさんで中毒性たっぷり。しかしそのぶん、メンバー自身が楽しんで作り上げている雰囲気があり、何度観ても飽きないところに再生回数の高さの理由が垣間見える。さまざまなバックボーンを持つメンバーで構成されたグループだけに、型にハマらない突き抜け方はむしろ彼ららしいとも言える。

MV公開後に行われたYouTube生配信「超特急のガチ生配信!!」では、すでに決定している東京ドームワンマンライブの追加公演も発表され、勢いは増すばかり。時代の波に乗り、まさに“超特急”で駆け抜ける彼らから引き続き目が離せない。

※1：https://charts.youtube.com/charts/TopVideos/jp/weekly※2：https://www.oricon.co.jp/rank/js/d/2026-05-12/

（文＝渡部あきこ）