Stray Kidsリノ、洗練された“空港ファッション” 日本での撮影に向けて出国
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのリノが19日、東京での撮影に向けて韓国・金浦空港に到着した。
【別カット】さすがの美スタイル！グッチを着こなすStray Kidsリノ
グッチのグローバルアンバサダーを務めるリノは、最新コレクション「GENERATION GUCCI」をまとって登場。ブランドコードのウェブストライプを現代的に解釈したデザインが、洗練されたテクスチャーとコンテンポラリーなディテールを際立たせ、エッセンシャルなウェアを彩っている。
ウォッシュ加工を施した認証コットンデニムで仕立てたジャケットとローウエストのパンツに、ブラックのホースビットローファー、ハーフムーン シェイプのコンパクトなバッグ「ルネッタ」を携え、圧巻の着こなしを披露した。
【別カット】さすがの美スタイル！グッチを着こなすStray Kidsリノ
グッチのグローバルアンバサダーを務めるリノは、最新コレクション「GENERATION GUCCI」をまとって登場。ブランドコードのウェブストライプを現代的に解釈したデザインが、洗練されたテクスチャーとコンテンポラリーなディテールを際立たせ、エッセンシャルなウェアを彩っている。
ウォッシュ加工を施した認証コットンデニムで仕立てたジャケットとローウエストのパンツに、ブラックのホースビットローファー、ハーフムーン シェイプのコンパクトなバッグ「ルネッタ」を携え、圧巻の着こなしを披露した。