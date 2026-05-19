LET ME KNOWが、6月3日リリースの1stフルアルバム『Still Romance』より、新曲「第六感より」のMVを5月20日20時にプレミア公開することを発表した。

新曲「第六感より」は、ポストパンクを彷彿とさせるタイトなビートに、アナログコーラスが彩るベースループ、美しく重なり合うギターサウンド、Matty（Vo）による歌謡曲的メロディが融合した、バンドの世界観を色濃く映し出すナンバーになっているという。

さらに、数量限定で発売される「Special Romance Edition」は、7インチ紙ジャケット仕様に加え、トートバッグ、アクリルキーホルダー、缶バッジ、ステッカーセット、クリアケース、歌詞付きポスターなど、作品世界をより深く楽しめる豪華アイテムを同梱した特別仕様となっている。なお、本エディションは予定数に達し次第販売終了となるため、早めの予約をお勧めする。

https://youtu.be/yS3-ONp6uaY

◾️1stフルアルバム『Still Romance』

2026年6月3日（水）リリース

購入：https://lnk.to/LMK_sr_ec ▼「Special Romance Edition」※数量限定/なくなり次第販売終了

SLIDE SUNSET（UPCH-29507）/ \\7,590（税込）

・7 Inch Record Paper Jacket (W180mm×H180mm×D6mm)

・Folded Lyric Poster (W508mm×H680mm)

・CD & Clamp Paper

・Tote Bag (Body:W250mm✕H320mm / Handle:W25mm✕H280mm)

・PVC Clear Case (W220mm✕H220mm)

・Sticker Set (4 types)

・Tin Badge（φ44mm）

・Acrylic Keychain



▼「Standard Edition]」

SLIDE SUNSET（UPCH-20720）/ \3,300（税込）

・Regular Jacket

・Lyric Booklet 20p ▼CDショップ別購入特典

下記記載の各ストアにてご予約・ご購入いただくと先着でストア別特典をプレゼントいたします。

※特典の絵柄は全て異なる予定です。

※一部取り扱いがない店舗もございますのでご確認の上ご購入下さい。

TOWER RECORDS：”Still Romance” Original Sticker TOWER RECORDS Ver.

HMV：”Still Romance” Original Sticker HMV Ver.

Amazon.co.jp：”Still Romance” Original Sticker Amazon Ver.

その他一般店：”Still Romance” Original Sticker Standard Ver.

◾️＜1st album release TOUR 2026＞

2026

6/17（水）名古屋クラブクアトロ OPEN 18:15/START 19:00

6/30（火）梅田クラブクアトロ OPEN 18:15/START 19:00

7/09（木）渋谷クラブクアトロ OPEN 18:15/START 19:00