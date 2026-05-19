可憐なアイボリー、配信シングル「運命の出会い」配信スタート＆MV公開決定
可憐なアイボリーが、5月20日に配信リリースする「運命の出会い」のミュージックビデオをリリース日の20時に公開する。
ミュージックビデオは、「運命の出会い」の衣装を纏ったダンスシーンと私服でのイメージシーンを組み合わせた作品に仕上がっており、さまざまなメンバーを堪能できる仕上がりとなった。
メジャー3rdシングル「ナイト」リリースに向け、ツアーやリリースイベントなどで全国各地で精力的に活動している可憐なアイボリー。
5月20日0時には、「運命の出会い」の音源配信がスタートする。
◾️「運命の出会い」
2026年5月20日（水）リリース
※5/15（金）TikTok先行配信
Pre-add/Pre-save：https://lnk.to/pre_unmeinodeai
配信リンク：https://lnk.to/unmeinodeai
◾️メジャー3rdシングル「ナイト」
2026年6月24日（水）リリース決定
詳細：https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/karennaivory/live?ima=4305&ct=jpop
▼先行配信中「ナイト」
https://lnk.to/karennaivory_knight
◆＜可憐なアイボリー メジャー3rdシングル「ナイト」リリース記念イベント＞
＜広島地区＞
【日時】2026年5月3日（日）13:00
【会場】タワーレコード広島店 店内イベントスペース
【内容】グループ写真撮影・個別メンバー握手＆トーク会or個別撮影会(写真)
※ミニライブの開催はございません。
＜関東地区＞
【日時】2026年5月7日（木）19:00
【会場】汐留シオサイト地下歩道
【内容】ミニライブ＆個別メンバー握手＆トーク会or個別撮影会(写真)
【日時】2026年5月13日（水）19:00
【会場】ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
【内容】ミニライブ＆個別メンバー握手＆トーク会or個別撮影会(写真)
＜東海地区＞
【日時】2026年5月16日(土) 13:00
【会場】名古屋パルコ東館４F ヴィレッジヴァンガード名古屋パルコ 店内イベントスペース
【内容】ミニライブ＆個別メンバー握手＆トーク会or個別撮影会(写真)
＜関東地区＞
【日時】2026年5月19日（火）19:00
【会場】汐留シオサイト地下歩道
【内容】ミニライブ＆全員握手or個別メンバー握手＆トーク会 or 個別撮影会(写真)
＜オンラインサイン会＞
2026年5月26日（火）19:00 永尾梨央・一ノ瀬直緒・河合ここゆ・小田桐ななさ
2026年5月27日（水）19:00 福田ひなた・寺本理絵・高澤百合愛
2026年5月28日（木）19:00 橘美空・西原悠桜・土屋玲実・波左間美晴
【内容】インターネットサイン会
and more…
◾️＜可憐なアイボリー 全国ツアー2026 ナイト＞
・広島公演
【日程】2026年5月2日（土）
【会場】BLUE LIVE広島
【時間】第1部 [OPEN/START] 13:45/14:30 第2部 [OPEN/START] 17:45/18:30
【お問い合わせ】INFO.YUMEBANCHI(広島) TEL 082-249-3571 ※平日12:00〜17:00
・愛知公演
【日程】2026年5月17日（日）
【会場】THE BOTTOM LINE
【時間】第1部 [OPEN/START] 13:30/14:15 第2部 [OPEN/START] 17:45/18:30
【お問い合わせ】INFO. サンデーフォークプロモーション TEL 052-320-9100 ※12:00〜18:00
・京都公演
【日程】2026年6月7日（日）
【会場】京都FANJ
【時間】第1部 [OPEN/START] 13:30/14:15 第2部 [OPEN/START] 17:45/18:30
【お問い合わせ】INFO. YUMEBANCHI(大阪) TEL 06-6341-3525 ※平日12:00〜17:00
・東京公演
【日程】2026年7月11日（土）
【会場】恵比寿・The Garden Hall
【時間】第1部 [OPEN/START] 11:30/12:30 第2部 [OPEN/START] 16:00/17:00
【お問い合わせ】INFO. DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
▼チケット料金 ※広島、愛知、京都公演
・通常指定席 \4,500（税込）
・学生割指定席 \2,000（税込）
・カメアイエリア指定席 \8,500（税込）
▼チケット一般販売中
ローソンチケット：https://l-tike.com/karennaivory/
イープラス：https://eplus.jp/karennaivory/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/karennaivory/
ツアー詳細：https://karennaivory.jp/news/5550/
関連リンク
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