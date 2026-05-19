【5・20から】暑い…ビアガーデン開幕 松屋銀座、今年は「酷暑日サービス」予告＜メニュー例＞
東京・松屋銀座の屋上で、あす5月20日にビアガーデンが開幕する。メキシカンの「美しくなるビアガーデン」と題し、9月30日まで楽しめる。
【写真複数】松屋銀座「美しくなるビアガーデン」メキシカンなメニュー
タコスやサルサ、サボテンを食材に使用したメキシカンメニューを展開。ビールはもちろん、色鮮やかなカクテルや、お酒を飲まない方も楽しめる「モクテル」も拡充するほか、「ランチタイム営業」も実施。土・日・祝日は正午から開催する。
昨年は猛暑が続く中、都心にいながらバカンス気分を味わえるビアガーデンへの関心が高まり、前年比112％を記録、過去最高売上を達成したという。
今年は、気象庁が最高気温40度以上の日の名称を「酷暑日」と発表。これにちなんで、松屋銀座は「酷暑日サービス」を実施する。同サービスでは、ビアガーデン来店客にアイスキャンディーを無料提供する。詳細は後日発表。
■松屋銀座「美しくなるビアガーデン」
営業期間：2026年5月20日（水）〜9月30日（水）※荒天時休業
営業時間：平日 午後5時〜10時／土・祝 正午〜午後10時（最終予約受付 午後8時）
※日曜日・連休最終日は正午〜午後9時30分（最終予約受付 午後7時30分）
会場：松屋銀座屋上（東京都中央区銀座3-6-1）
席数：総席数250席
■スタンダードプラン 1人7700円（税込）／2時間制・飲み放題付
前菜：オリジナルワカモレとスパイシーチップス
サラダ：サボテンとクリスピーコーンのフレッシュサラダ
BBQ盛り合わせ：
牛サーロインステーキ
日本橋日山の国産豚
お肉処牛蔵の国産若鶏
ローマイヤのあらびきウィンナー、チョリソー
野菜の盛り合わせなど
タレ2種類：サルサ・ロハ、焼肉ソース
〆：ブルーコーンのチーズタコス
ドリンクメニュー
生ビール、コロナビール（瓶）、オリジナルカクテル4種類、オリジナルモクテル（ノンアルコールカクテル）3種類など
■その他プラン
プレミアムビールプラン 8800円（税込）
5・6・9月限定ゆったり3時間プラン（プレミアムビール）9500円（税込）
和牛プラン 1万3000円（税込）
ラグジュアリープラン 1万6000円（税込）
【写真複数】松屋銀座「美しくなるビアガーデン」メキシカンなメニュー
タコスやサルサ、サボテンを食材に使用したメキシカンメニューを展開。ビールはもちろん、色鮮やかなカクテルや、お酒を飲まない方も楽しめる「モクテル」も拡充するほか、「ランチタイム営業」も実施。土・日・祝日は正午から開催する。
昨年は猛暑が続く中、都心にいながらバカンス気分を味わえるビアガーデンへの関心が高まり、前年比112％を記録、過去最高売上を達成したという。
■松屋銀座「美しくなるビアガーデン」
営業期間：2026年5月20日（水）〜9月30日（水）※荒天時休業
営業時間：平日 午後5時〜10時／土・祝 正午〜午後10時（最終予約受付 午後8時）
※日曜日・連休最終日は正午〜午後9時30分（最終予約受付 午後7時30分）
会場：松屋銀座屋上（東京都中央区銀座3-6-1）
席数：総席数250席
■スタンダードプラン 1人7700円（税込）／2時間制・飲み放題付
前菜：オリジナルワカモレとスパイシーチップス
サラダ：サボテンとクリスピーコーンのフレッシュサラダ
BBQ盛り合わせ：
牛サーロインステーキ
日本橋日山の国産豚
お肉処牛蔵の国産若鶏
ローマイヤのあらびきウィンナー、チョリソー
野菜の盛り合わせなど
タレ2種類：サルサ・ロハ、焼肉ソース
〆：ブルーコーンのチーズタコス
ドリンクメニュー
生ビール、コロナビール（瓶）、オリジナルカクテル4種類、オリジナルモクテル（ノンアルコールカクテル）3種類など
■その他プラン
プレミアムビールプラン 8800円（税込）
5・6・9月限定ゆったり3時間プラン（プレミアムビール）9500円（税込）
和牛プラン 1万3000円（税込）
ラグジュアリープラン 1万6000円（税込）