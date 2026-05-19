fav meが、5月18日に東京・豊洲PITにてデビュー1周年公演＜-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」＞を開催。また、公演内で披露した楽曲「Trust me」を本日配信リリースした。

記念すべき1周年ライブの会場はグループ最大規模となる豊洲PIT。彼女たちを祝福しようと沢山のファンが会場へと駆けつけていた。開演前から会場内が熱気であふれるなか、7色の光に照らされながら新衣装に身を包んだメンバーが登場。新たな一歩を進むための覚悟を歌った「New World」からスタートし、2年目に向けて新しく進化したfav meのライブが幕を切った。

2曲目からはfav meらしさ全開のポップソング「ちゅーしよう」「ギュッてして！」を連続でパフォーマンスし、客席のボルテージを一気に引き上げる。澪川が「今日は最高で最強なライブをみんなで楽しみましょう！」と呼びかけ、「蒼のラブレター」「ケーキを食べればいいんじゃない！？」を披露。ファンも大声援のコール&レスポンスで澪川の呼びかけに全力で応えていた。

最高のスタートダッシュを決めると、リズミカルなBGMをバックに楽曲のようなテンポで自己紹介を行う。先ほどの盛り上がりをそのままに、今回のライブのために用意された「あの空はずっとキミの色」「君が好きだ」「わんだーらんっ！」のスペシャルメドレーを披露。息もつかせず、TikTokで振り付けが話題を呼んだ「シンデレラブ」、1stシングル表題曲「すきなんかじゃ…にゃい！」、隊列行進のようなダンスが人気の「Eye to eye！」を一気にパフォーマンスした。なお、この3曲はスマホでの動画撮影がOKとなっており、ライブの盛り上がりはファンのSNSアカウントを通じて是非体感してほしい。

さらにこの勢いのまま、新曲「ワタシイロ」をサプライズで披露。個性豊かなメンバーたちが集い、猛スピードでこの1年を駆け抜けてきたfav me。2年目に突入し、さらなる個性を手にした7人がこの先どんな“色”を見せてくれるのか楽曲を通じて期待せざるを得なかった。ライブ中盤戦ラストは、「あの時、キミが好きだった」を可憐に、そして力強く歌い上げて、観客の心を掴んで離さない。

大盛り上がりのライブもあっという間に後半戦へ。ファン待望のアンセムソング「ストレイト・ストライド」で、会場の熱気は最高潮へと到達する。さらに、「Trust me」をその流れのまま披露。本作は不安や葛藤、すれ違いを抱えながらも、不完全な自分を受け入れ、仲間や“君”と重てきた日々を信じて前に進もうとする決意を描いた一曲だ。彼女たちの熱い想いを表現したかのようなロックサウンドに乗せ、覚悟とも言えるメッセージをファンへと届ける。ラストには「アストラ」を今日一番の想いを込めて歌い上げ、14曲連続パフォーマンスを見事にやりきった。

ライブが終わると、fav meから重大発表が行われる。まずは、9月2日に2ndシングルCDがリリースすることが決定。さらに、北海道、福岡、愛知、大阪、東京を回る＜fav me 東名阪札福秋ツアー2026＞が開催されることが発表された。この報告に客席からは歓声があがり、メンバーたちも満面の笑みでその声援を受け止めた。

アンコールでは、本日初披露の新曲「ワタシイロ」を再度披露。MCで澪川は「こうして1周年を迎えられたのもfan me（ファンの呼称）のみんながいてくれたおかげです。楽しい日だけじゃなくて、不安になる日も沢山あったけれど、沢山の人が支えてくれたおかげでこれからも頑張りたいなと思えます。これからも一緒にいろんな夢を見ていきたいです」と、ファンに感謝を伝える。また、阿部は「1周年アニバーサリーライブのこの会場に立てて、本当に心の底から幸せだなと今感じています。2年目はみんなに幸せをもらった分、みんなのことを沢山愛す1年にしたいと思います！」と決意表明した。最後には、メンバーとファンとの強い絆を歌った「Stage of the Future」を会場中に響かせ、デビュー1周年公演は幕を下ろした。

誰もが順風満帆に思えたこの1年。しかし、その裏では、様々な葛藤やすれ違いがあったのかもしれない。それでもメンバー同士、そしてファンとの絆で乗り越え、fav meは2年目へと突入する。沢山の人たちから愛され、さらなる成長を遂げた彼女たちがアイドルというステージで「PEAK（頂上）」へと到達する日も遅くはないのかもしれない。

なお、ライブ後から新衣装を着用した新アーティスト写真が解禁された。

アーティスト写真

また、本日の公演で初パフォーマンスされた楽曲「Trust me」も、本日より配信開始。fav meの1年感を凝縮させた“熱”を是非、楽曲を通じて味わってほしい。

写真◎Masayo

◾️セットリスト

01 New World

02 ちゅーしよう

03 ギュッてして！

04 蒼のラブレター

05 ケーキを食べればいいんじゃない！？

06 あの空はずっとキミの色、君が好きだ、わんだーらんっ！メドレー

07 シンデレラブ

08 すきなんかじゃ…にゃい！

09 Eye to eye！

10 ワタシイロ

11 あの時、キミが好きだった

12 ストレイト・ストライド

13 Trust me

14 アストラ ENCORE

15 ワタシイロ

16 Stage of the Future

◾️2ndシングルCD（タイトル未定）

発売日：2026年9月2日（水）

CD予約購入URL：https://lnk.to/FM_2ndSG_CD 初回限定盤［CD+豪華ブックレット］（税込3,000円）

・豪華版ブックレット／推しジャケットA

fav me盤［CD only］（税込1,800円）

・推しジャケットB

通常盤［CD only］（税込1,200円）

◾️＜fav me 東名阪札福秋ツアー2026＞

2026年

9月15日（火）北海道 札幌cube garden

9月16日（水）北海道 札幌cube garden

10月15日（木）福岡県 Fukuoka BEAT STATION

11月4日（水）愛知県 Nagoya ReNY limited

12月8日（火）大阪府 BIGCAT

12月25日（金） 東京都 Zepp Shinjuku