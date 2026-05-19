丸吉食堂／ニンニクが利いたこってり濃厚スープ！

「ソーキそば」1300円

店主の母のレシピを受け継いだ、昔ながらの宮古そばを味わえるお店。豚骨ベースでニンニクが香るスープは、スタミナみなぎるおいしさです。

人気の「ソーキそば」は、じっくりと煮込んだ大きなソーキに加え、野菜炒めものってボリューム満点！

「宮古そば」600円

こちらは具が麺の下にある”具隠れそば”。宮古島独自の古くからの風習で、由来は「年貢の取立てに対抗し、質素な食事に見せるため」など諸説あります。

店内には小上がりの席もあり、子ども連れにも便利

■丸吉食堂（まるよししょくどう）

住所：沖縄県宮古島市城辺砂川975

TEL：0980-77-4211

営業時間：10時30分〜売切れ次第終了

定休日：月・火・金曜、ほか不定休あり



沖縄そば まるかみ／コシのある自家製生麺とカツオ節香るスープ

「まるかみそば」1000円

ホテルのレストラン出身で、沖縄そば好きの店主が理想の一杯を考案。カツオを利かせた滋味豊かなスープと、小麦粉の風味が豊かな自家製生麺、具のバランスが絶妙です。

「まるかみそば」は上品に味付けした三枚肉と軟骨ソーキ、スープのうま味が絡む薄焼き卵がのっています。

「素そば」550円

「素そば」は、スープと麺のおいしさをストレートに味わえる、通好みの隠れ人気メニュー！

来間島の集落内にある

■沖縄そば まるかみ

住所：沖縄県宮古島市下地来間91

TEL：070-8306-4642

営業時間：11時〜14時30分LO（売切れ次第終了）

定休日：日曜、第2・4月曜、ほか不定休あり



大和食堂／カツオ風味が立つ昔ながらのスープ

「ソーキそば」900円

創業約50年の老舗。先代からレシピを受け継いだスープは、カツオだしの利いたあっさり味。定番の「宮古そば」700円のほか、「カツ丼」850円などもあります（11時まではそばメニューのみ）。

「ソーキそば」は、スープと甘辛い味付けのソーキが合わさって、奥行きのある味わいに。

朝から開いているので朝ごはんにもオススメ！

■大和食堂（だいわしょくどう）

住所：沖縄県宮古島市平良西里819-3

TEL：0980-72-0718

営業時間：9時40分〜15時30分、17時15分〜18時30分LO

定休日：火曜



古謝 そば屋／老舗製麺所直営！ 守り続ける伝統の味

「ソーキそば」880円〜

約90年の歴史がある「古謝製麺所のの直営店。老舗の宮古そばは、カツオの風味が豊かであっさりとした味わいです「KOJASOBA」や、豚ホルモン入りの「なかみそば」各880円〜も要チェック！

「ソーキそば」は、カツオだしが利いたスープの風味が豊か。具は、本ソーキ（豚のアバラ）とホウレンソウがのっています。

麺やスープが購入できる直売店を併設

伊良部そば かめ／スープの決め手は島産かつおなまり節！

「伊良部そば」830円

「伊良部そば」は、「伊良部島の名物を知ってもらいたい」と、特産のかつおのなまり節をスープや具に使用した名物。もちもちっとした食感の自家製麺にかつおなまり節の燻製や三枚肉などをトッピングしています。

「ゆし豆腐そば」820円や、海藻入りの「あーさそば」780円なども人気！

■伊良部そば かめ（いらぶそば かめ）

住所：沖縄県宮古島市伊良部長浜251

TEL：0980-78-5477

営業時間：11時〜15時30分LO

定休日：不定休



ちえちゃんそば／島産のトウガンを具やスープに生かす

「とうがんそば」850円

宮古そばの食材に宮古島産のトウガンを使用した、オリジナリティあふれるお店。すりおろしたトウガンが浮かぶスープはここだけの味。滋味豊かなスープともちもち麺が好相性です。

「とうがんそば」にのる車麩は、スープに浸してうま味を吸わせて食べてみて。塩味の三枚肉がトウガン入りのスープにベストマッチ！

■ちえちゃんそば

住所：沖縄県宮古島市平良下里1154-10

TEL：070-4216-1684

営業時間：11時30分〜15時30分

定休日：火・金・土曜



中休味商店／個性際立つ鶏だし＆自家製生麺

「鶏ソーキそば」1000円

宮古島では珍しい鶏を使ったスープは、あっさりと上品な味。注文ごとに茹でる、モチモチとした自家製生麺との相性も抜群です。

そばメニューのほか、チャンプルーなどの定食もおすすめ。「鶏ソーキそば」は鶏スープのやさしい味と甘辛いソーキの相性が抜群です。

■中休味商店（なかやすみしょうてん）

住所：沖縄県宮古島市平良西里2050-1

TEL：0980-72-2868

営業時間：11時〜売切れ次第終了

定休日：不定休



みなと食堂／島の海産物を生かした創意あふれる宮古そば

「鰹塩アーサそば」950円

スープに使っているのは、島で揚がったカツオのアラと豚＆鶏の動物系のだし。「鶏塩アーさそば」は、島産のアーサ（海藻）を練り込んだ自家製のストレート麺がスープにマッチ！ 肉は軟らかくさっぱりとしたスーチカ（塩豚）がのっています。

■みなと食堂

住所：沖縄県宮古島市平良荷川取593-10

TEL：0980-72-2755

営業時間：11〜16時(売切れ次第終了)

定休日：水曜、ほか不定休あり





●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ石垣 宮古 竹富島 西表島'27』に掲載した記事をもとに作成しています。

