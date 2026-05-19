「松屋×ジャンクガレッジ」のコラボ第2弾が5/20から開催！ うまトマハンバーグがまぜそばと合体、ジャンクの波が押し寄せる

「松屋×ジャンクガレッジ」禁断のコラボ第2弾！ ド迫力「うまトマハンバーグ」に加え、第1弾メニューも継続でジャンクな波が止まらない！

ガッツリ系ラーメンの代名詞「ジャンクガレッジ」と、みんなの食卓「松屋」による夢の公式コラボ第2弾が、全国のフードコートを除くジャンクガレッジ全店で5月20日（水）よりスタートします！

今回の目玉は、器を覆い尽くすほどの特大ハンバーグが乗った「うまトマハンバーグまぜそば」。ガツンと効いたニンニクと特製トマトソースの相性は抜群です。

さらに、玉子あり（並1240円）・玉子なし（並1140円）が選べるほか、大・倍サイズと胃袋の限界に挑めるラインナップも充実！

また、第1弾で大好評だったハンバーグなしの「うまトマまぜそば」（並940円〜）も全店で継続販売が決定しました。

その日の気分に合わせて、2つの「うまトマ」テイストを心ゆくまで味わい尽くしましょう！

（以下、プレスリリースより）

【ジャンクガレッジ×松屋】公式コラボ第2弾！「うまトマハンバーグまぜそば」が5月20日（水）よりフードコートを除く全店で販売開始

〜松屋の「うまトマ」とジャンクの「まぜそば」が禁断の合体！6月中旬までの数量限定販売〜

「ジャンクガレッジ」を展開する株式会社松富士食品（本社：東京都千代田区）は、牛めし・カレー・定食でお馴染みの「松屋（株式会社松屋フーズ）」との公式コラボ第2弾として「うまトマハンバーグまぜそば」を2026年5月20日（水）よりフードコート店舗を除く全店にて販売開始いたします 。

■ついに“完全体”が登場。松屋の「うまトマ」×「ハンバーグ」がジャンクを席巻

第1弾の「うまトマまぜそば」に続き、ついに真打ちが登場！ 松屋で絶大な人気を誇る「うまトマハンバーグ」の味わいを、ジャンクガレッジが誇る「まぜそば」と融合させました。

最大の特長は、器を埋め尽くさんばかりの肉厚なハンバーグ。ジューシーな肉の旨味に、ニンニクのパンチが効いた特製トマトソースが絡み、これまでにない重量感と中毒性を実現しました。

■ 商品概要

うまトマハンバーグまぜそば（玉子あり）並1,240円/ 大1,340円 / 倍 1,440円

うまトマハンバーグまぜそば（玉子なし）並1,140円 / 大 1,240円/ 倍1,340円

※第1弾の「うまトマまぜそば（ハンバーグなし）」は全店にて継続販売いたします。

うまトマまぜそば（玉子あり）：並1,040円〜

うまトマまぜそば（玉子なし）：並940円〜

■販売情報

先行販売の3店舗に加え、5月20日より一挙に販売店舗を拡大いたします 。

販売開始日：2026年5月20日（水）〜 6月中旬頃まで（予定）

対象店舗：フードコート店舗を除く、ジャンクガレッジ全店

未販売店舗：以下の店舗では販売しておりませんのでご注意ください 。

イオン越谷レイクタウン店、イオンモール北戸田店、イオンタウンふじみ野店、イオンモール春日部店、イオンモール川口前川店、カインズ朝霞店

※各店、期間限定・数量限定につき、無くなり次第終了となります。

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/