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カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【警告】職場の人間関係はどうでもいい。仲良しを目指してはいけない6つの理由」を公開した。動画では、職場において無理に仲良しを目指すことの弊害を指摘し、適切な距離感を保つことの重要性を提言している。



Ryota氏はまず、「職場の人はどうでもいい」と断言し、互いを嫌うわけではないが「無関心で構わない」と語る。その上で、仲良しを目指してはいけない6つの理由を列挙した。1つ目は「仕事を押し付けられやすい」こと。人によって「仲良し」の定義が異なるため、仲が良いからこそ断れなくなったり、公私混同して仕事を任せられたりすると指摘した。2つ目に「プライベートを詮索される」点を挙げ、閉鎖的な職場では刺激がないため、仲良くなると噂話や深いプライベートの詮索に発展しやすいと語った。



さらに、「公私混同の連絡が来る」「嫌なことを我慢してしまう」といった問題にも言及。仲が良いことで、仕事上の注意がしづらくなったり、休みや残業の代わりを個人的に頼まれるなど、仕事とプライベートの境界線が曖昧になるリスクを解説した。加えて、職場の人間関係は「関係性がコロコロ変わりやすい」とし、喧嘩や退職などで容易に空気が悪くなるデリケートなものであると説明。最後に「期待を強めてしまう」点を挙げ、距離が近くなると相手への甘えから「察してほしい」という期待が生じ、それが外れると相手を嫌いになってしまうと警告した。



これらの理由を踏まえ、Ryota氏は職場の人間関係において「丁寧だけどドライ」であるべきだと結論づけた。挨拶や仕事上のやり取りは丁寧に行いつつも、プライベートの深い話は共有しないという一定の線引きをすることが、人間関係で消耗せずに自分を守るための最善策であると視聴者に語りかけた。