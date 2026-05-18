最長7回4安打1失点の好投で2勝目

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦で7回4安打1失点の好投を見せ、今季2勝目（3敗）を挙げた。無四球と制球が安定し、渡米後最多8三振を奪った。ロバーツ監督が「素晴らしかった。どんどん良くなっている」と称賛した通り、シーズン序盤とは見違えるような投球となった。

最速97.9マイル（約157.5キロ）のフォーシーム、スプリットでストライクゾーンをどんどん攻めた。4回にモンカダの右前適時打を許したものの、味方の大量得点に守られた。渡米後最長の7回91球（ストライク69球）を投げて4安打無失点。5月は3試合で18回を投げ、17奪三振、3四球と投球内容も安定している。

登板間にプライヤー投手コーチら球団スタッフとコミュニケーションを図る場面が目立つ。「1年目とは経験値も違うので、考えることも別なので。その中でコミュニケーションをより取れている感覚はありますし、話す内容もお互いが何を求めているかもわかってくるので。その中でちゃんとコミュニケーションを取れてきているなと思います」と語った。

1年目の昨季から英語圏だけでなく、スペイン語圏の選手の輪に自ら入り込むほど。それでも、英会話には自信がないようで、「（上達）してないと思います。まだ何も勉強してないです」と苦笑いを浮かべていた。（Full-Count編集部）