佐々木が登板した12日の本拠地ジャイアンツ戦にいたのは…

ドジャース・佐々木朗希投手が先発登板した11日（日本時間12日）の本拠地ジャイアンツ戦で、日本の人気女優が観戦していたようだ。16日に自身のインスタグラムを更新して観戦報告を綴った。「いつみても可愛い」「ロスにいるの？」とファンも沸き立っている。

「ロサンゼルスでは野球観戦。米リーグ初めての観戦を思いっきり楽しみました！」と報告したのが、58歳の女優・菊池桃子さんだ。「#この日の先発は佐々木朗希投手でした」と添え、観戦する様子を投稿している。

ドジャースのブルーのTシャツを着用し、三塁側ベンチの様子がよくわかる写真もアップ。かなり前方の席だったようだ。菊池さんの応援むなしく、佐々木は、5回0/3を投げて6安打3失点にまとめるも2勝目はならず。チームも終盤に引き離されて3-9で大敗した。

時差投稿ではあったが、菊池さんがドジャース戦を訪れたことにファンも驚いた模様。「ブルーのユニフォームがお似合いっ」「菊池桃子さん、とっても素敵ですね」「もう、かわいい!」「いつみても可愛い」「桃子ちゃんロスにいるの〜」「満喫して来て良かったですね」「いい席で羨まし過ぎる」「ビックリです!」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）