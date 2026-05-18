◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第２１回ヴィクトリアマイルが１７日、東京競馬場で行われ、昨年の牝馬２冠馬エンブロイダリーが直線で抜け出すと、ライバルたちを一蹴（いっしゅう）し、断然人気に応えてＧ１３勝目を挙げた。当レース連覇で歴代最多を更新する５勝目となったクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は、ＪＲＡのＧ１・６０勝目で、海外Ｇ１と合わせて「１００勝できてよかった」と喜んだ。ＪＲＡ・Ｇ１の１番人気馬は今春の高松宮記念から最多タイとなる７連勝となった。

夏を思わせる暑い府中のゴール前を涼しい顔で突き抜けて真のマイル女王を証明した。単勝１・９倍とファンの熱い支持を受けた昨年の牝馬２冠馬エンブロイダリーは好スタートを決め、絶好の６番手を追走。しびれる手応えで迎えた最後の直線では、坂を上る際にはルメールの手綱はピクリとも動かず。「自分で加速してギアを上げていってくれました」と徐々にスピードアップ。後ろからカムニャックが忍び寄ったが、「坂を上ってから勝てると思いました」と残り５０メートル手前で勝利を確信。１馬身１／４差の完璧な勝利で３つ目のＧ１タイトルを手にした。

「Ｇ１で負けていたから、１番人気の馬で１００勝できて良かった」。ようやく手が届いたメモリアルＶに安堵（あんど）の言葉が口を突いた。９９年にフランスでデビューした名手はこれが０２年からの短期免許時代を含めてＪＲＡのＧ１・６０勝目。ＪＲＡに所属する２０１５年以前には海外で３８勝を挙げており、これにＪＲＡ騎手として勝利したドバイでの１９年のターフ（アーモンドアイ）、２３年のシーマクラシック（イクイノックス）を加え、区切りのＧ１・１００勝目。自身でも「カウントアップしていた」と、節目の勝利へふつふつと闘志を燃やし、今年のフェブラリーＳから「あと３つ」と大いに意識。それをきっちりコスタノヴァで仕留めると、高松宮記念のサトノレーヴで王手をかけていた。

管理する森一調教師は「非常に暑かったのでそこだけ注意しながら」と、繊細な牝馬だけに細心の注意を払い、それに見事に応えたまな娘に胸を張った。今後について、シルクレーシング・米本昌史代表は、優先出走権を獲得したＢＣフィリー＆メアターフ・米Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・芝２２００メートル）も「選択肢のひとつとして検討していきたい」と話した。他に暮れの香港遠征なども視野に入ってくる。トレーナーが「完成の域というのに加え、精神面の成長が大きい」と認める逃げ差し自在なアドマイヤマーズ産駒ならどんな舞台でも恐れることはない。（石行 佑介）

◆ルメールのＧ１・１００勝 ルメール騎手は２０１５年にＪＲＡ通年騎手免許を取得し、短期免許時代の５勝を含めてＪＲＡのＧ１・６０勝目。これには、１８年の京都開催だったＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（グレイスフルリープ）が含まれている。海外メディアによると、ＪＲＡ移籍以前にフランス２４勝、英国９勝、米国２勝、ＵＡＥ１勝、豪州１勝、香港１勝で海外Ｇ１計３８勝を記録。ドバイ・ターフのアーモンドアイ、シーマクラシックのイクイノックスを合わせると、合計Ｇ１は１００勝となる計算だ。

◆ＪＲＡ・Ｇ１での１番人気馬の最多タイ連勝 エンブロイダリーがヴィクトリアマイルを勝ったことで、今春の高松宮記念から続く１番人気の連勝が７まで伸びた。これは１９８４年のグレード制導入以降、８５〜８６年の年またぎ（菊花賞〜桜花賞）と、２０２０年（スプリンターズＳ〜ジャパンＣ）に続く３度目の実施機会最多連勝タイ記録（障害Ｇ１は含まず）となった。

◆エンブロイダリー 父アドマイヤマーズ、母ロッテンマイヤー（父クロフネ）。美浦・森一誠厩舎所属の牝４歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１１戦７勝（うち海外１戦０勝）。総獲得賞金は５億４７８１万１０００円。主な勝ち鞍は２５年桜花賞、秋華賞・Ｇ１、クイーンＣ・Ｇ３、２６年阪神牝馬Ｓ・Ｇ２。馬主は（有）シルクレーシング。