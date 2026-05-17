直前に大谷が走者一掃の3点二塁打を放った

【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）

ドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦に臨んだ。9回に15-2とリードを13点に広げると、エンゼルスはたまらず野手を登板させた。

初回に先制点を挙げて以降は、相手先発ソリアーノの前に無得点に終わったが、6回に5四死球などで一挙5得点と点差を広げた。8回には大谷の三塁打などで4得点。さらに9回も攻撃の手を緩めず、1死満塁で再び大谷に打席を回すと、走者一掃の3点二塁打で13点リードとした。

すると、エンゼルスは野手のアダム・フレイジャーをマウンドに送った。34歳内野手は今季、4月25日（同26日）のロイヤルズ戦と5月（同10日）のブルージェイズ戦で登板。早くも3登板目となった。先頭のエスピナルには安打を許したが、続くラッシングを併殺に仕留めて無失点。エンゼルスタジアムに残っていたファンからは歓声が起きた。

エンゼルスは9回裏の攻撃で反撃できず、2-15で大敗を喫した。今季成績は16勝29敗とし、ア・リーグ西地区最下位となっている。（Full-Count編集部）