W杯本大会メンバー発表

日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。注目されたボランチのポジションでは、負傷離脱中のMF遠藤航（リバプール）が選出された一方で、所属クラブで調子を上げていた守田英正（スポルティング）は選出外となった。日本サッカー協会公式YouTubeなどで放送された会見で森保一監督は、選出方針について語っている。

激戦区とも言われたボランチ。直近の代表戦でも主軸を担ってきた鎌田大地（クリスタル・パレス）、佐野海舟（マインツ）、田中碧（リーズ）が順当に選ばれた一方で“4枠目”には守田や若手の藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）ではなく、遠藤が入った。

33歳の遠藤は、今年2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。W杯本大会前の大怪我だったが、森保監督は「復帰に向けてのプランは明確なものがある」として招集を決断。「W杯に向けてキャプテンとして常にチームを鼓舞し支え続けてくれている中心的な選手。プレーはもちろんですが、精神的にもチームを支えてくれるということで期待している」と語った。

一方、31歳の守田はコンディション不良で昨年3月のW杯最終予選以降、代表活動から遠ざかり、3月の英国遠征でも招集外。クラブでは調子をあげていたが、メンバーを外れた。

遠藤の状態が不透明な中、主軸にアクシデントが出た場合の用兵について問われた指揮官は「例えば（DFの）板倉（滉）は直近の試合はボランチで出ている。瀬古（歩夢）も少し前はボランチでプレーすることも多かった。しっかりカバーできる」とプランを披露。「ただポジションを当てはめるだけではなく、チーム力を維持できる、上げていけるだけの選手は揃っている」と説明している。



（THE ANSWER編集部）