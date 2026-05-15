「I′m rusty」の意味は？「rusty」は「さびた」という意味！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「rusty」は「さびた」という意味を持つこと。

果たして、正解は？

正解は「腕が鈍っている」「ブランクがある」でした！

「Rusty」は本来、金属などがさびることを意味することから、日常会話では人の能力や技術力が落ちたり、腕が鈍ったりすることの比喩表現としてもよく使われます。

特に練習不足が原因でレベルが落ちたり、下手になったりするニュアンスが含まれますよ。

「I’m a little rusty. It’s been a couple years since I played basketball.」

（最後にバスケをしたのは数年前だから、ちょっと腕が鈍ちゃったよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。