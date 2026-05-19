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さざえ氏が自身のYouTubeチャンネル、新卒応援チャンネル【さざえ】で「【26卒辞めた】接骨院に入った新卒が1ヶ月で退職した理由とは…【視聴者凸】」を公開した。未経験で接骨院に入社した26卒男性が、わずか1ヶ月で退職に至った過酷な理由と、職場の劣悪な実態について赤裸々に語っている。



26卒男性は、トレーニングやスポーツ医療が学べると聞き接骨院に入社。しかし、待ち受けていたのは「上司のパワハラ」や「残業時間の改ざん」、さらには「一言一句合ってないとダメ」という経営計画書の暗記テストによる減給の圧力など、厳しい労働環境だった。



特に深刻だったのは研修体制だ。1ヶ月間研修があると言われていたものの、初日から「ぶっつけ本番」で患者の体を触ることを要求されたという。未経験のまま「見よう見まね」で施術を行い、患者からクレームが寄せられることもあった。それにもかかわらず、院長からは「なんでできないんだ」「言い訳だろ」と理不尽に責められた当時の苦悩を振り返った。



退職の決定打となったのは、提出した2行程度の日報だった。帰宅後、院長からわざわざ「お前この文章ありえねえだろ！」と電話がかかってきたという。男性は「もう無理ってなって」と退職を決意。さらに、院長からは日常的に「お前の親はどうなんだ」「お前頭悪いから」といった人格否定の暴言を浴びせられていたと明かした。退職をエリアマネージャーに伝えた際も、「給料払いたくないから辞めるなら早めに」と冷たく言い放たれたと語る。



今後はフィットネスジムでのアルバイトを予定しており、新たな道を歩み始めている男性。動画の終盤、さざえ氏が「今ぶちまけたいこととかあったら聞きますけど」と最後に不満を吐き出すよう促した。しかし、男性からの返答は「え？ないです」という予想外にあっさりしたもの。このやり取りに、さざえ氏が思わず「『え？』って言われたわ。キモが冷えた」と漏らし、なんとも言えない余韻を残して動画は終了した。